Societat
Construiran dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric per afrontar l'increment de reclusos
Les presons incorporaran inhibidors de mòbils, escàners corporals i tecnologia antidrons
El Departament de Justícia preveu construir dos mòduls nous amb 256 places per a interns a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, per afrontar el creixement "exponencial" de la població penitenciària a Catalunya. Segons el calendari previst pel Departament, els dos mòduls es començarien a construir a partir de l'any vinent de manera que les places estiguin disponibles el 2028. És un dels punts que preveu el Pla Integral de legislatura de Justícia en l'àmbit penitenciari. El pla també preveu que totes les presons del territori incorporin en els pròxims dos anys inhibidors de telèfons mòbils, escàners corporals i tecnologia antidrons.Segons ha explicat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler en una atenció a mitjans, l'increment de l'activitat policial redunda en un augment de la població penitenciària de forma "sostinguda". A juny de 2025 la previsió era de 8.769 persones i a 30 de setembre ja s'ha arribat a 9.098 persones. "Ara no estem saturats, però si es mantingués aquesta tendència podríem arribar a un espai de saturació", ha indicat.
El dèficit de capacitat dels centres penitenciaris és en homes adults i règim ordinari. Això fa que sigui "necessari", ha dit el conseller, augmentar la capacitat penitenciària. Per això es preveu construir dos mòduls a Mas d'Enric que incrementarien la capacitat amb 256 places noves i que evitaria arribar a una situació de saturació d'interns a les presons. El fet que s'esculli aquest centre penitenciari, ha matisat, té a veure amb el fet que a dins mateix del perímetre de la presó hi ha espai i capacitat per construir. Concretament, aquests dos mòduls nous -amb capacitat per a 128 interns cadascun- es construirien amb mètode industrialitzat, fet que permet reduir terminis, i s'ubicarien on ara hi ha un espai en desús, un camp de futbol.
D'altra banda, Justícia continua amb l'avenç d'altres actuacions ja explicades com és la construcció del Centre penitenciari obert de Barcelona a la Zona Franca, que preveu posar en funcionament el 2026, o el Centre Penitenciari de Dones a Barcelona, també a Zona Franca, amb la previsió d'inici de redacció del projecte el gener de l'any vinent.
Inhibidors de mòbils, escàners corporals i tecnologia antidrons
D'altra banda, Justícia busca passar d'una seguretat física "perimetral" a una de més "integral". Això, a la pràctica, es traduirà en inhibidors de telèfons mòbils, escàners corporals i tecnologia per a detectar drons que puguin tenir com a objectiu introduir droga o les presons, per exemple. Durant l'actual legislatura s'arribarà a tots els centres.
"La telefonia mòbil, no autoritzada dintre d'un centre penitenciari, distorsiona greument la convivència i permet, moltes vegades, continuar delinquint", ha comentat. Actualment, els mòbils estan prohibits a les presons, ja que els interns tenen altres mecanismes per mantenir la comunicació amb les seves famílies, com és el programa 'Viu en Digital'. Tanmateix, els interns troben maneres de fer-se amb un mòbil. El 2024, per exemple, es van intervenir 106 a Brians 2 i 217 a Quatre Camins.
D'altra banda, també es volen introduir escàners corporals per evitar precisament l'accés de telefonia mòbil no permesa o l'accés de substàncies estupefaents als centres. Actualment, es treballa amb escorcolls manuals i es vol poder fer deteccions més precises dels objectes que pot portar una persona a través dels escàners tecnològics.
Un tercer element que es vol incorporar a tots els centres per millorar la seguretat és disposar de mesures per evitar l'entrada de drons, que o bé podrien deixar objectes, o bé podrien fer fotografies o filmacions que "no són pertinents ni acceptables en un perímetre penitenciari". Espadaler ha admès que és un repte "creixent" i, de fet, Brians ja compta amb aquesta tecnologia, per exemple. La inversió total per implementar les millores en seguretat tecnològica (escaners, inhibidors de mòbil, i detectors de drons) és de 7,3 milions d'euros.
Centre de formació a Quatre Camins
El conseller ha explicat que el Pla Integral també vol respondre a la demanda de més formació inicial i continuada per al personal penitenciari. Amb aquest objectiu, ha detallat, es vol construir l'espai de la unitat de formació pràctica penitenciària a Quatre Camins. Concretament, es faria a l'espai del recinte de l'antic mòdul semiobert, pendent d'enderroc, amb espais com una àrea docent i de formació teòrica amb una dotzena d'aules de formació i una àrea de formació pràctica on simular situacions pràctiques. La construcció del centre de formació penitenciària suposarà un cost de 12,6 milions d'euros.
Agressions a les presons
Preguntat per les agressions a les presons, Espadaler ha afirmat que els "preocupa" i ha afegit que totes les actuacions que recull el pla van en la línia de donar respostes "amb major seguretat". "Ara estem baixant, però no som a les xifres que voldríem", ha dit. Sigui com sigui, ha conclòs que tots els recursos que es posaran en marxa -de formació, tecnologia, nous mòduls, etc- persegueixen també la reducció de les agressions i l'increment dels servidors públics. "És una mirada integral", ha sentenciat. De fet, ha apuntat que el pla busca més seguretat i millor convivència.