Societat
Salou commemora el Dia Mundial de la Salut Mental
El municipi va celebrar un acte institucional a la plaça de la Pau, des d'on es va reivindicar «una atenció pública digna, accessible i equitativa»
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va presidir aquest dissabte al migdia l’acte institucional de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, celebrat a la plaça de la Pau. L’esdeveniment, organitzat per la Regidoria de Salut Pública, va comptar amb la participació de membres de l’associació La Muralla i de diferents regidors del consistori.
El moment central de la jornada va ser la lectura del Manifest de la Salut Mental 2025, sota el lema «Drets socials per una salut mental digna i accessible».
La regidora de Salut Pública, Beatriz Morer, i membres de l’Associació La Muralla van llegir diferents fragments del text, que reivindica la salut mental com un dret fonamental i universal, reclamant una atenció pública digna, accessible i equitativa per a totes les persones, sense distincions.
El Manifest subratlla la necessitat d’impulsar polítiques públiques que situïn la salut mental al centre de les decisions socials i sanitàries, avançant cap a un model basat en la prevenció, la sensibilització i el suport comunitari. També apel·la a trencar els estigmes i prejudicis que encara envolten els trastorns mentals, promovent una societat més empàtica, inclusiva i solidària, on ningú se senti sol davant el patiment emocional.
Cuidar la salut mental és cuidar la vida
Durant la seva intervenció, l’alcalde Pere Granados va afirmar que «a Salou ens ocupem i ens preocupem per la salut mental, perquè cuidar la salut mental és cuidar la vida». Va subratllar que el benestar emocional i mental són «part indissociable d’una vida plena i digna», i que des de l’Ajuntament «es continuarà treballant per impulsar polítiques que posin al centre la persona, la seva felicitat i la seva qualitat de vida, també des de la seva dimensió emocional i social».
«Com a ciutat tenim el deure de mirar més enllà de la salut física i entendre que el benestar emocional és essencial per a la nostra comunitat. Cap persona s’ha de sentir sola ni invisible davant el seu patiment», va remarcar l’alcalde.
Ball de la geganta inclusiva
La jornada va tenir també un moment molt emotiu amb el ball d’una geganta inclusiva, símbol de la diversitat i la integració, que va captivar el públic assistent i va posar en relleu el valor de la cultura com a eina de cohesió social i visibilització.
L’acte va concloure amb una crida col·lectiva a fer de la salut mental una prioritat compartida, recordant que el seu abordatge requereix la implicació conjunta de les institucions, les entitats i la ciutadania.