Societat
Més de 350 persones celebren el 30è Dinar de la Gent Gran de Salou
L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Salou i de la regidora de la Gent Gran, així com representants d’entitats vinculades a la gent gran i membres de la comunitat religiosa local
Més de 350 persones s’han reunit aquest diumenge al Pavelló Municipal d’Esports Salou Centre per celebrar el tradicional Dinar de la Gent Gran, que enguany ha arribat a la seva 30a edició, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
L’acte, molt esperat i ple d’emoció, ha comptat amb la presència de l’alcalde de Salou, Pere Granados, i de la regidora de la Gent Gran, Júlia Gómez, així com d’altres membres del consistori, representants d’entitats vinculades a la gent gran i membres de la comunitat religiosa local.
Després de la salutació inicial de la regidora Júlia Gómez, l’alcalde Pere Granados ha volgut expressar el seu agraïment i afecte vers la gent gran de Salou, destacant «la seva saviesa, experiència i contribució al creixement del municipi». En paraules de l’alcalde, «sou el nostre referent, la memòria viva i l’exemple de valors que hem de preservar i transmetre a les noves generacions».
Per la seva banda, el president de l’Associació Esplai de la Gent Gran de Salou, Francisco Rodríguez, ha recordat que «gràcies al suport de l’Ajuntament i del seu alcalde, avui disposem d’una seu social pròpia, un espai de trobada i convivència que ens permet continuar fomentant activitats i vincles entre la gent gran del municipi».
La jornada ha estat plena d’emocions, retrobaments i moments de convivència, en un ambient festiu i familiar que ha evidenciat la vitalitat del col·lectiu sènior de Salou. L’Orquestra Rubens ha posat la nota musical a la trobada, amb un repertori que ha fet ballar i cantar als assistents.
Com a mostra d’agraïment, l’Ajuntament ha obsequiat tots els participants amb una motxilla commemorativa amb el lema: «Persones grans, grans persones».
El moment més simbòlic de la jornada ha estat el brindis col·lectiu, protagonitzat per l’alcalde, la regidora i els presidents de les associacions de gent gran, que han desitjat que les persones grans continuïn cuidant i estimant el municipi «perquè Salou segueixi sent un lloc on la qualitat de vida i el benestar siguin una realitat per a tothom».
Amb aquesta celebració, l’Ajuntament de Salou, a través de la Regidoria de la Gent Gran, reafirma el seu compromís amb el benestar, la participació activa i el reconeixement de totes les persones grans, una «peça clau per al progrés, la convivència i la cohesió social del municipi».