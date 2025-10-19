Societat
L'Oficina de Català de Vila-seca presenta una nova edició del Voluntariat per la Llengua
Es formaran 22 noves parelles lingüístiques que es trobaran una hora a la setmana durant 10 setmanes
L'Oficina de Català de Vila-seca del CPNL va presentar recentment una nova edició del Voluntariat per la Llengua (VxL) amb la formació de 22 noves parelles lingüístiques que es trobaran una hora a la setmana durant 10 setmanes.
L'acte va acollir les parelles lingüístiques que s'han format recentment i que estan integrades per voluntaris i aprenents. En aquesta edició presencial, hi participen aprenents provinents de Moldàlvia, Uruguai, Romania, Colòmbia, Argentina, Xile, Perú, Veneçuela, Brasil, Ucraïna, Sud-àfrica, Marroc, Estats Units, Rússia, Rwanda i de la resta de l'Estat espanyol.
Durant la presentació, es va explicar el funcionament del programa a tots els participants i s’ha repartit el material de suport per complementar el seu aprenentatge. El programa Voluntariat per la llengua consisteix a practicar català a través de la conversa.
Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per una persona voluntària, que parla català fluidament, i una persona aprenenta, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Les parelles es troben 10 hores per parlar en català en un ambient relaxat i distès, i el programa en fa el seguiment.
Les persones que estiguin interessades a participar en noves edicions del Voluntariat per la Llengua, tant com a aprenentes o com a voluntàries, poden adreçar-se a l’Oficina de Català de Vila-seca, situada al C/ Hospital, 1, per telèfon al 977 39 43 25 o per correu electrònic a vila-seca@cpnl.cat.
Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura gestionat a tot el territori pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).