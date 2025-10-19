Municipal
Constantí inicia dilluns les obres de renovació del col·lector del carrer La Costa
Es preveu que les obres tinguin una durada d’entre 15 i 20 dies, durant els quals el tram afectat quedarà tallat al pas dels vehicles
L’Ajuntament de Constantí informa que a partir del proper dilluns dia 20 d’octubre s’iniciaran les obres de renovació del tram de col·lector de clavegueram del carrer de la Costa (tram comprès entre carrer de les Creus i Carrer del Mig).
L’objectiu de les obres és la substitució del col·lector actual, una obra molt antiga i deteriorada pel pas del temps. Es preveu que les obres tinguin una durada d’uns 15-20 dies en funció de l’estat del col·lector i de com avanci el desenvolupament dels treballs.
Mentre durin les obres, aquest tram de carrer quedarà tallat al pas de vehicles. Això implicarà que durant aquests treballs els veïns no podran accedir amb el vehicle als seus garatges.
Pel que fa a l'accés peatonal als habitatges, es col·locaran passarel·les i/o planxes perquè els vianants puguin accedir sense problema.