Societat
Salou dona color al passeig Jaume I amb un nou mural de Noé Peiró
L’obra, inspirada en la natura, és un dels projectes guanyadors del III Concurs de Pintura Mural Salou 2025 i busca integrar l’art en l’espai urbà
L’emblemàtic passeig Jaume I lluirà una nova empremta artística gràcies al mural de Noé Peiró, un jove creatiu valencià que, durant aquest cap de setmana, contribueix a embellir el municipi salouenc amb una obra inspirada en la natura. La seva creació fusiona les formes, textures i colors de les flors silvestres amb el paisatge urbà, generant un diàleg entre l’art i l’entorn.
L’alcalde Pere Granados, acompanyat de les regidores de Joventut i Cultura, Noelia Izquierdo i Júlia Gómez, respectivament, ha visitat, aquest dissabte al matí, l’obra en procés de creació i ha pogut conversar amb l’artista sobre el muralisme com a forma d’expressió de l’art en les ciutats contemporànies.
Granados ha posat en valor el talent artístic de Peiró i ha destacat la singularitat i l’estètica del mural, situat en un dels murs del passeig, a l’escala del carrer Verge del Pilar.
Segons Granados, «aquesta nova pinzellada de color contribueix a embellir els espais urbans de Salou, tot cercant l’harmonia i la qualitat estètica, i apropant l’art a la gent del carrer».
Art urbà
Cal destacar que el treball de Noé Peiró és un dels projectes guanyadors del III Concurs de Pintura Mural Salou 2025, un certamen organitzat per la Regidoria de Joventut i l’Àrea de Serveis Culturals, amb l’objectiu de promoure l’art contemporani al municipi i fomentar la participació de persones creadores en disciplines com la pintura mural, el grafiti i l’art urbà.
Altres dos murs de la ciutat, situats a l’exterior del Centre Cívic Els Triangles i de l’Escola Salou, també acolliran obres d’autors contemporanis que deixaran la seva empremta artística en el paisatge urbà del municipi.