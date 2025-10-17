La Contra Cultural
Centcelles recorda la reina dels visigots
La segona edició del festival de reconstrucció històrica d’època tardoromana a Centcelles, que es farà aquest cap de setmana, estarà dedicat a la figura de Gal·la Placídia
El Conjunt romà de Centcelles, a Constantí, tornarà aquest cap de setmana a l’època de l’Imperi Romà d’Occident amb la celebració de la segona edició del festival de reconstrucció històrica d’època tardoromana, una iniciativa impulsada pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i l’associació Septimani Seniores. Enguany, el festival tindrà com a protagonista Gal·la Placídia, filla de l’emperador Teodosi I i reina dels visigots, una figura clau en el complex final de l’Imperi.
Després de l’èxit de la primera edició, que va reunir més de mig miler de visitants, el certamen creix amb vuit grups de reconstrucció històrica vinguts de diversos punts de Catalunya, de la resta de l’Estat i, per primera vegada, d’Alemanya. D’aquesta manera els dies 18 i 19 d’octubre el públic podrà viure una immersió total en els segles IV i V dC a través d’espectacles, tallers i visites guiades als campaments romà i bàrbar que s’instal·laran a l’exterior del conjunt (aquestes visites es faran dissabte de 16 a 18 h, i diumenge de 13 a 14 h).
L’espectacle central, que comptarà amb un centenar de reconstructors en escena, oferirà dues representacions dedicades a la vida de Gal·la Placídia: Princesa imperial (dissabte a les 11.30 h), i Reina dels visigots (diumenge, a les 11 h). Paral·lelament, els visitants podran assistir a tallers demostratius de forja de puntes, arqueria, teixits i tintat i escriptura antiga. Durant les dues jornades, a més, els visitants podran realitzar de nou l’activitat Enlaira’t a la Cúpula, una experiència que convida, mitjançant ulleres de realitat virtual, a observar de prop el model 3D de la cúpula de Centcelles, una de les joies de l’art paleocristià.
El festival, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, obrirà dissabte de 10 a 18 h i diumenge de 10 a 14 h, amb servei de begudes, àpats i aparcament gratuït. Les entrades, vàlides per als dos dies, es poden adquirir anticipadament al web del MNAT (8 € adults, 5 € infants i joves de 5 a 16 anys, i gratuït per a menors de 5).
Durant el festival també es podrà fer la visita del monument, complementada amb l’audioguia i signoguia gratuïtes, així com la consulta de la pantalla interactiva amb el model 3D.