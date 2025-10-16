Treball
Salou activa un nou pla d’ocupació per fomentar la inserció de persones aturades
El programa s’adreça a majors de 16 anys i ofereix tres places municipals amb contractes de sis mesos
L’Ajuntament de Salou ha posat en marxa el Pla d’Ocupació Extraordinari 2025, adreçat a persones majors de 16 anys que es trobin en situació d’atur i estiguin inscrites com a demandants d’ocupació. El programa busca «reforçar els serveis públics i afavorir la inserció laboral de persones aturades», segons fonts municipals, i s’emmarca dins de les polítiques actives d’ocupació que impulsa el consistori.
Enguany, l’Ajuntament ja ha incorporat 20 treballadors mitjançant la convocatòria ordinària del pla, i ara amplia l’oferta amb tres noves places: agent dinamitzador d’espais municipals, peó de suport a instal·lacions esportives i peó de serveis urbans. Cadascun dels llocs tindrà una durada de sis mesos a jornada completa, amb l’obligació d’acreditar com a mínim el títol d’ESO, EGB o equivalent.
Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud presencialment a l’Oficina d’Assistència en Registre o electrònicament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Salou. El període de presentació estarà obert fins al 6 de novembre i les llistes provisionals es faran públiques un mes després de la finalització del termini. Amb aquest nou pla, el consistori vol continuar ampliant les oportunitats d’ocupació local i donar resposta a la demanda de feina al municipi.
Distinció local
La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer han distingit l’Ajuntament de Salou amb el reconeixement de Bona Pràctica pel pla local Millorant Salou, impulsat a través del Servei d’Ocupació Municipal (SOM). El projecte ha estat incorporat al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals com a model innovador d’ocupació inclusiva.
L’alcalde del municipi, Pere Granados, ha destacat que «Millorant Salou és un exemple del nostre compromís amb les persones» i que el reconeixement «ens encoratja a continuar treballant per una ocupació justa, inclusiva i amb mirada social». El pla, actiu des del setembre, fomenta la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, creant oportunitats reals i millorant la cohesió social. El Banc de Bones Pràctiques el considera una «aportació innovadora i de qualitat en l’àmbit de l’ocupació local».