Alta cuina i solidaritat al 13è ‘Sopar de les Estrelles Contra el Càncer’
Nou xefs Michelin participaran en la cita del 7 de novembre al Complex Educatiu de Tarragona
El 13è Sopar de les Estrelles Contra el Càncer reunirà el divendres 7 de novembre, a les 21 h, al Complex Educatiu de Tarragona (l’antiga Laboral), alguns dels xefs més reconeguts de la demarcació en una vetllada que combinarà alta gastronomia i solidaritat. L’acte, organitzat per la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, destinarà els beneficis a projectes de recerca oncològica i al Programa d’Activitats per a la Promoció de la Salut (APS).
Amb un preu de 75 euros per persona, el sopar comptarà amb nou cuiners amb estrella Michelin, entre ells Joan i Arnau Bosch (Can Bosch), Rubén Campos (Rincón de Diego), Fran López (Villa Retiro), Jeroni Castell (Les Moles), Vicent Guimerà (Antic Molí), Rafel Múria (Quatre Molins), Josep Moreno (Deliranto), Aitor López (Citrus del Tancat) i Joan Algadir (Algadir del Delta). També hi participaran restauradors com Moha Quach, Josep Queralt, Marco Borromeo, el pastisser Marco Carreiro, el gelater Gabri Olivier i el forner Jordi Andreu, a més de marques com Bacallà Gradell, Vermut Yzaguirre i Coca-Cola, que col·laboren com a proveïdors.
Cuina amb compromís social
El sopar va néixer de la mà dels cuiners Marco Borromeo i Àngel Jiménez i s’ha convertit en un acte de referència a Tarragona, capaç d’atraure públic de tota la demarcació i més enllà. Aquesta tretzena edició reunirà 30 cuiners, 25 cambrers i 20 persones del Complex Educatiu, en un treball conjunt que reflecteix l’esperit solidari del sector. El servei anirà a càrrec de voluntaris de l’Associació Pax Mundo, estudiants de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Escola d’Hostaleria de Cambrils, com en edicions anteriors.
La Lliga Contra el Càncer és avui un referent a la demarcació en el suport als malalts oncològics i les seves famílies, amb voluntariat hospitalari actiu a Reus, Tarragona, El Vendrell, Tortosa, Valls, Santa Tecla i Móra d’Ebre. A través dels seus Espais per Compartir, fomenta la cohesió social i l’acompanyament emocional. El programa APS, finançat amb actes com aquest, promou hàbits saludables, exercici físic i rehabilitació oncològica, amb activitats com ioga, pilates o rehabilitació aquàtica, així com tallers d’estimulació cognitiva per a pacients amb afectació cerebral. Les activitats s’estenen a onze municipis de la demarcació, reforçant el paper de la Lliga com a xarxa territorial.
Les reserves es poden fer contactant amb la Lliga Contra el Càncer (977 23 24 24), per posteriorment formalitzar el pagament a través de CaixaBank (ES38-2100-3510-7622-0019-6217). Les taules seran de sis o vuit persones.