Policial
25 denúncies contra 4 locals de Salou per irregularitats administratives i contra els drets laborals
També s'han identificat 8 persones que acumulaven una vintena d'antecedents per diversos delictes
Un operatiu de Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i funcionaris de la Inspecció de Treball ha comportat 25 denúncies contra 4 establiments del carrer Major de Salou aquest dijous. 13 de les denúncies són per irregularitats administratives (absència de llicència d'activitat, assegurança, horaris o fulls de reclamacions, entre d'altres) i les 12 restants són per 8 infraccions de la normativa fiscal i 4 de la Llei de Protecció de Dades Personals.
A més, el propietari d'un dels establiments ha estat denunciat penalment com a presumpte autor d'un delicte contra els drets dels treballadors. També s'ha detectat que 3 persones que presentaven una situació administrativa irregular estaven treballant en el moment de les inspeccions.
L'operació policial ha tingut lloc des de primera hora del matí i ha acabat cap a les dues del migdia. Durant les inspeccions també s'ha identificat 8 persones que acumulaven una vintena d'antecedents policials per diversos delictes. Una d'aquestes persones ha estat traslladada a comissaria per verificar-ne la identitat, atès que no disposava de cap document oficial que ho pogués acreditar, segons informen els Mossos d'Esquadra. També s'han identificat tres vehicles.
Finalment, s'ha tramitat una acta dirigida a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en localitzar diverses quantitats de diners en efectiu en un dels establiments inspeccionats.
Aquest dispositiu ha comptat amb el suport d'agents del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou i Vila-seca i de tècnics especialitzats de la companyia de la llum, que han aprofitat per dur a terme les habituals comprovacions per detectar possibles casos de defraudació de fluid elèctric.