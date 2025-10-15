Policial
Enxampats a Salou mentre carregaven al cotxe els objectes robats en un allotjament turístic
Els lladres, que acumulen més d’una vintena d’antecedents policials, van forçar l’armariet de seguretat que contenia les claus de diversos habitatges
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Salou i Vila-seca van detenir aquest diumenge una dona i un home de 32 i 47 anys, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte robatori amb força.
Pels volts de les 14:45 hores, els mossos van ser alertats que dos desconeguts s’estaven enduent objectes que havien acabat de sostraure de diversos allotjaments d’ús turístic ubicats en un bloc del carrer Penedès de Salou.
Agents de paisà es van desplaçar ràpidament al lloc i van observar que una parella sortia de l’edifici i es dirigia fins a un vehicle estacionat davant al qual hi estaven traslladant tota mena d’efectes, incloent un televisor.
Després d’identificar-se, els van escorcollar i un d’ells duia a sobre el comandament a distància de l’aparell que posteriorment van comprovar que havien sostret d’un habitatge. Així mateix, també se’ls va localitzar un tornavís amb el qual prèviament van forçar l’armariet de seguretat que contenia les claus de diversos apartaments.
Els mossos van comprovar que els lladres van intentar obrir les portes de diversos habitatges però només van aconseguir entrar en un d’ells.
La responsable de la gestió i lloguer d’un d’aquests pisos, va trobar a faltar un televisor i va reconèixer com el seu aparell justament el que acaben de recuperar els agents. Per tot plegat, se’ls va acabar detenint.
Els arrestats, que acumulen més d’una vintena d’antecedents policials, van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.