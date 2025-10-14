Infraestructures
Vespella de Gaià comptarà amb una nova depuradora l’any vinent
La infraestructura ha estat finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb un pressupost d’1,9 milions d’euros
Agbar ha estat adjudicatària del projecte de construcció d’una nova depuradora a Vespella de Gaià, per tractar les aigües residuals d’aquest municipi i del nucli de Sant Miquel. La infraestructura, amb un pressupost d’1,9 milions d’euros, ha estat finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Agbar serà també responsable de la posada en marxa de la instal·lació, prevista per al febrer del 2026, i de la seva gestió durant el primer any.
La planta s’està construint en una parcel·la del polígon industrial del municipi, prop del barranc de Salomó. Aquest emplaçament ha estat escollit per la seva ubicació estratègica, ja que facilita la recollida i el tractament de les aigües residuals.
La nova depuradora incorpora un sistema de tractament biològic per llacunes o canals de poca profunditat, construïts amb vegetació pròpia dels aiguamolls, on l’aigua es depura amb els mateixos processos que tenen lloc en aquest entorn natural. Es tracta d’un procés amb baix consum energètic, idoni per a nuclis de menys de 2.000 habitants. Aquest tipus de sistema no només garanteix una depuració eficient, sinó que també contribueix a millorar la biodiversitat.
Concretament, la instal·lació disposarà d’un total de 4 llacunes, dissenyades per tractar cabals d’aigua que estan al voltant de 205 metres cúbics diaris a l’estiu i de 125 metres cúbics diaris a l’hivern. Dues de les llacunes tindran un sistema d’aeració mitjançant bufadors on s’eliminarà la matèria orgànica de l’aigua; la tercera llacuna farà el procés de sedimentació, on es decanten els fangs; i a la quarta llacuna tindrà lloc el procés d’afinament, mitjançant el qual s’assegurarà la qualitat de l’aigua.
A més de la depuradora, s’està construint un col·lector concentrador per recollir les aigües residuals d’ambdós nuclis, a través de dos ramals i cinc sobreeixidors de pluvials on s’instal·laran reixes de retenció de sòlids. Aquesta infraestructura permetrà evitar possibles desbordaments en episodis de pluja intensa i millorarà l’eficiència del sistema de sanejament.