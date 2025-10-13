La Contra Cultural
Les entranyes artístiques de Chancho
El Castell de Vila-seca ha inaugurat l’exposició ‘La pulsió del temps’ de l’artista de Riudoms Joaquim Chancho, figura clau de l’abstracció a Catalunya
Joaquim Chancho i Cabré (Riudoms, 1943), exposa per primera vegada al Castell de Vila-seca fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Vila Casas. «Aquesta exposició és una magnífica porta d’entrada a l’art contemporani», anunciava en la seva presentació Bernat Puigdollers, director artístic de la Fundació i comissari de la mostra. La pulsió del temps, explicava Puigdollers, és el retorn de Chancho al Camp de Tarragona en un moment en què la seva obra «ja és madura, plena, i amb un llenguatge totalment sòlid com a resultat d’anys d’anar-lo depurant i millorant». En aquest punt el repte, explicava el comissari, era definir quin Chancho volien mostrar, quan l’artista ja ha estat protagonista de grans exposicions i també retrospectives. Al final, els responsables de la Fundació han apostat per «mostrar les entranyes del seu treball artístic», tot anant «al moll de l’os, a allò que ha sostingut la seva obra al llarg de tota la seva trajectòria».
El resultat és una exposició «que en dissecciona l’obra» i que, per tant, «mostra el seu treball d’una manera mai vista». Com a hereu d’una sòlida tradició abstracta, Chancho ha sabut condensar el fet pictòric fins a crear un autèntic alfabet propi. L’exposició recull peces representatives de la seva trajectòria i proposa al visitant un viatge a l’estructura essencial de la seva obra amb peces que «reflexionen sobre el seu propi procés de treball i contemplen elements bàsics de la pintura com la taca, el color, la llum, la vibració, el conflicte o l’espai».
Entre altres, es poden veure quaderns i llibretes que l’artista anomena treballs de taula, així com tres pintures primerenques de la dècada dels seixanta, que obren un recorregut creatiu on cada traç enllaça amb el següent. A partir d’elles, el recorregut es va construint com una de les seves obres, on cada traç condueix al següent, teixint un entramat de relacions artístiques.
Joaquim Chancho és una de les figures claus de l’abstracció a Catalunya amb reconeixement internacional. L’exposició La pulsió del temps es podrà visitar fins al 22 de febrer de 2026 de manera lliure o bé mitjançant visites guiades. Més informació a https://entrades.vila-seca.cat