Mobilitat
La Secuita, més a prop de desencallar el pàrquing de l’AVE gràcies a l’ajuda de la Diputació
El projecte es troba aturat des del 2016 a causa d’un bloqueig en els treballs de la Generalitat per una rotonda
El pàrquing low cost a l’estació d’AVE del Camp de Tarragona ha estat un malson constant durant gairebé dues dècades, concretament pel municipi de la Secuita, el municipi més afectat. Adif hauria d’haver construït l’any 2006 un aparcament de baix cost, però mai més va donar senyals de vida. La reactivació del projecte l’any 2016 per part de l’Ajuntament semblava la fi dels problemes, però ara «s’ha tornat a la casella de sortida», segons ha afirmat al Diari Més l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca.
El consistori va plantejar la construcció d’un pàrquing municipal, amb explotació exclusiva, per pal·liar els endarreriments d’Adif. Ara, però, el projecte es troba encallat a causa de la no execució de les obres d’una rotonda a l’accés de l’estació per part de la Generalitat. L’estructura havia de connectar l’estació amb la carretera TP-2231, però els treballs mai van començar ni tampoc s’ha indicat cap termini d’execució. El projecte principal, l’aparcament, està llest des de l’aprovació del Pla d’actuació especial l’any 2024, però la inacció del Govern.
La situació amb el projecte de la Generalitat, actualment, obliga la Secuita a esperar. La carretera d’accés dels vehicles podria veure’s afectada durant els treballs, però la manca d’informació del Govern sobre la seva propietat del tram manté aturat el projecte del municipi tarragoní. Ara, per primer cop en gairebé una dècada, «la Generalitat ha pres consciència de la gravetat del problema». «Hi ha cotxes aparcats per tot arreu, els autobusos no poden maniobrar, hi ha vehicles abandonats i robatoris», ha explicat el batlle, advertint també dels constants problemes de la gent que ha de caminar sense il·luminació fins a l’estació.
Ajuda de la Diputació
Ara, causa de la situació, la Diputació de Tarragona ha allargat la mà per iniciar conversacions amb la Generalitat. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, es mostra «molt disposada» per ajudar al municipi en un projecte que «és del seu interès», un suport que, segons el consistori afectat, ajudaria a «sortir del pas». L’Ajuntament del municipi confirmat que existeixen converses per desencallar la situació. Segons fonts consultades, l’ajuda també seria econòmica pels treballs a la carretera, però la Diputació nega involucrar-se en el projecte de l’aparcament low cost fins que finalitzin els contactes oficials.