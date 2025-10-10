Política
Pere Virgili: «La unió amb Casasimarro farà molt especial la Festa Major Petita d’enguany»
L'alcalde de Roda de Berà es mostra molt satisfet per l'agermanament amb un dels municipis d'on provenen més veïns del poble
Roda de Berà ja té a punt la seva tradicional Festa Major Petita de l’Ecce Homo, una festa tradicional que enguany té un important component afegit.
«Sí, és una festa tradicionalment vinculada al final de la collita, amb la concentració de pagesets i pagesetes que porten a beneïr els seus fruits i amb activitats clàssiques com el campionat de bitlles o la paella popular, però enguany hi ha un fet se surt del que és habitual i és l’agermanament amb el municipi de Casasimarro».
Un agermanament especial i molt sentit per a molts veïns, oi?
«Els vincles amb Casasimarro, a Cuenca, són molts, perquè a principis dels anys 60 del segle XX van ser molts els veïns i les famílies d’aquest municipi que van venir a Roda de Berà buscant una feina i unes condicions de vida millors que les que tenien. Fa 35 anys ja es van fer visites oficials al poble, i en fa 30 es van repetir, però tots aquests vincles no s’havien arribat a fer mai oficials. Després de tots aquests anys ara mateix hi ha més de 300 veïns i veïnes amb arrels a Casasimarro, de manera que aquesta unió farà molt especial la Festa Major Petita d’enguany».
Amb aquest agermanament seran ja dos els pobles amb els quals Roda de Berà s’ha agermanat gràcies als seus vincles veïnals.
«Sí, nosaltres sempre hem buscat que hi hagués un rerefons important per agermanar-nos amb un altre poble. Es va fer en el seu dia amb Benaoján, a la Serranía de Ronda, a Málaga, d’on també van venir molts veïns i veïnes en el seu dia buscant una vida millor, i ara fem oficial la connexió amb Casasimarro. Creiem que aquestes unions són importants perquè creen vincles intensos i ens permeten saber d’on venim i qui som, i com Roda de Berà és el municipi que és avui en dia.
El programa d’actes queda força atepeït per mostrar Roda a la delegació de l’agermanament, però també teniu noves activitats festives...
«Seran dos dies molt intensos, amb els actes de protocol i visites al nucli antic, al Roc, a l’Arc de Berà, al museu de la ràdio o a l’ermita de la Mare de Déu de Berà; però és cert que, a més, tenim un programa força carregat. A la concentració de pagesetes i pagesets, el seguici i a la clàssica paella popular, enguany s’hi afegeix el Malta Fest, un festival de la cervesa artesana i música que durant tres dies serà a la zona firal del camp de futbol».
Un seguici que tindrà convidats especials aquesta vegada...
«Efectivament, des de Casasimarro vindrà el seu grup de jotes ‘Albatros’ i sortiran juntament amb els elements del nostre seguici».