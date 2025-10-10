Via Pública
A licitació les obres de renovació de tres carrers de Constantí
L’obra té un pressupost de 425.686,78 euros i es preveu un termini d'execució de les obres de 6 mesos
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat, en sessió celebrada el passat 8 d’octubre, la licitació del projecte de renovació i millora de la pavimentació de les voreres de diversos carrers del municipi, concretament dels carrers La Coma, Jaume I, Vidal i Barraquer i Tarragona.
La intervenció s'emmarca dins la voluntat de l'Ajuntament de la remodelació integral de les voreres d’aquesta zona i adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda en la seva amplada, amb adequació a la normativa vigent.
L’obra es desenvoluparà en 4 trams i l’àmbit d’intervenció serà part dels carrers Jaume I, Vidal i Barraquer, la Coma, Tarragona, Perafort, Flix. La superfície total del projecte és de 4.978m. El tram I afectarà als carrers La Coma, Jaume I, Vidal i Barraquer i Tarragona I; el tram 2 al carrer Flix ( intersecció amb c/ de la Coma i Jaume I); el tram 3.1 al carrer Joan Maragall (entre c/ Centcelles i c/ Àngel Guimerà); el tram 3.2. al carrer Jaume I (intersecció amb c/ Perafort i Flix) i el tram 4, al carrer Perafort( intersecció amb c/ de la Coma i Jaume I).
Els treballs consistiran bàsicament en la renovació del paviment de les voreres existents i implantar un ample mínim de pas d’1,8m amb una nova distribució d’arbres i aparcaments depenent del tram on s’actuï. Es realitzarà la substitució del paviment existent de formigó a les voreres per la col·locació d’un paviment de panot sobre base de formigó de 15 cm, amb la substitució també de la vorada.
S’eliminaran arbres i s’ubicaran arbres nous i es tornarà a pintar la senyalització horitzontal necessària. L’obra té un pressupost de 425.686,78€ (IVA inclòs) i es preveu un termini d'execució de les obres de 6 mesos.