Ferit un bomber durant l'incendi en una indústria de reciclatge de Constantí
El foc va començar dijous al vespre en una pila de residus i durant la crema es van produir diverses explosions on diversos materials van sortir disparats, un dels quals va impactar contra el peu d'un bomber
Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar un incendi que es va produir ahir a les 22.28 hores en una pila de residus al pati d'una indústria de reciclatge de Constantí. Fins a 22 dotacions terrestres han treballat en el foc de la fàbrica situada al carrer Europa.
A més de l'extinció amb aigua i escuma, el cos d'emergències ha protegit la nau de l'empresa i un parell de dipòsits, un amb oli i l'altre de gasoil, per evitar que arribés el foc.
Els bombers han muntat línies d'aigua al voltant de la pila de residus, des de les autoescales i amb monitors. Fins al lloc també s'ha desplaçat el Grup de Riscos Tecnològics (GRIT) i la Unitat de Drons de bombers.
Durant l'incendi, es van produir diverses explosions i van sortir projectats diversos materials que cremaven, un dels quals va impactar contra el peu d'un bomber ferint-lo. El professional es troba bé i va ser traslladat fins a un hospital de Tarragona amb pronòstic lleu. Les empreses properes també ha patit danys materials per les explosions.
L'incendi, que no afecta a la població, l'han donat per estabilitzat a les 02.37 hores. El foc ha cremat, també, una màquina compactadora. Operaris de l'empresa han estat ajudant a retirar de la zona deixalles que no han cremat per reduir la càrrega de foc.
A primera hora del matí de divendres hi continuen treballant amb 15 dotacions a l'incendi, que ja es troba controlat. Els bombers estan monitoritzant amb l'equip de drons l'afectació de l'incendi i han autoritzat l'accés al personal de les empreses properes.