Diari Més

Successos

Ferit un bomber durant l'incendi en una indústria de reciclatge de Constantí

El foc va començar dijous al vespre en una pila de residus i durant la crema es van produir diverses explosions on diversos materials van sortir disparats, un dels quals va impactar contra el peu d'un bomber

Fins a 22 dotacions de bombers han treballat en l'incendi de Constantí.

Fins a 22 dotacions de bombers han treballat en l'incendi de Constantí.Bombers

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar un incendi que es va produir ahir a les 22.28 hores en una pila de residus al pati d'una indústria de reciclatge de Constantí. Fins a 22 dotacions terrestres han treballat en el foc de la fàbrica situada al carrer Europa.

A més de l'extinció amb aigua i escuma, el cos d'emergències ha protegit la nau de l'empresa i un parell de dipòsits, un amb oli i l'altre de gasoil, per evitar que arribés el foc.

Els bombers han muntat línies d'aigua al voltant de la pila de residus, des de les autoescales i amb monitors. Fins al lloc també s'ha desplaçat el Grup de Riscos Tecnològics (GRIT) i la Unitat de Drons de bombers. 

Durant l'incendi, es van produir diverses explosions i van sortir projectats diversos materials que cremaven, un dels quals va impactar contra el peu d'un bomber ferint-lo. El professional es troba bé i va ser traslladat fins a un hospital de Tarragona amb pronòstic lleu. Les empreses properes també ha patit danys materials per les explosions.

L'incendi, que no afecta a la població, l'han donat per estabilitzat a les 02.37 hores. El foc ha cremat, també, una màquina compactadora. Operaris de l'empresa han estat ajudant a retirar de la zona deixalles que no han cremat per reduir la càrrega de foc.

A primera hora del matí de divendres hi continuen treballant amb 15 dotacions a l'incendi, que ja es troba controlat. Els bombers estan monitoritzant amb l'equip de drons l'afectació de l'incendi i han autoritzat l'accés al personal de les empreses properes.

tracking