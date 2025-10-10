Cultura
El Castell de Vila-seca presenta l’exposició 'La pulsió del temps' de Joaquim Chancho
La mostra romandrà oberta al públic fins al proper 22 de febrer
El Castell de Vila-seca acull l’exposició La pulsió del temps de l’artista riudomenc Joaquim Chancho (1943), una de les figures claus de l’abstracció a Catalunya i amb reconeixement internacional. La mostra és fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Vila Casas. L’exposició mostra oberta al públic fins al proper 22 de febrer de 2026.
El director artístic de la Fundació i comissari de la mostra, Bernat Puigdollers, assegura que per l’artista «aquesta exposició és un retorn al Camp de Tarragona, una exposició que va al moll de l’os i mostra el que ha sostingut la seva obra al llarg dels anys». Son obres que «reflexionen sobre el seu propi procés de treball i contemplen elements bàsics de la pintura com la taca, el color, la llum, la vibració, el conflicte o l’espai». Puigdollers ha remarcat que amb la mostra exposada al Castell, «el públic entra en les entranyes de la seva obra i, per tant, contemplarem un Chancho poc vist».
L’exposició recull peces representatives de la seva trajectòria i proposa al visitant un viatge a l’estructura essencial de la seva obra. Entre altres, es poden veure quaderns i llibretes que l’artista anomena «treballs de taula», així com tres pintures primerenques de la dècada dels seixanta, que obren un recorregut creatiu on cada traç enllaça amb el següent. L’exposició s’inicia amb una sèrie de tres pintures molt primerenques, d’inicis de la dècada dels seixanta, i, a partir d’elles, el recorregut es va construint com una de les seves obres, on cada traç ens condueix al següent, teixint un entramat de relacions.