Successos
Atropellen un vianant durant la matinada a la C-31b a Vila-seca
Per causes que es desconeixen l'home es trobava a la via quan el vehicle l'ha atropellat
Un home ha resultat ferit greu aquesta matinada després de ser atropellat per un turisme a la C-31b a Vila-seca. Els fets han passat a les 04.58 hores al punt quilomètric 5,8 de la via en direcció Tarragona.
Segons ha explicat el cos de Bombers de la Generalitat, un vianant ha estat atropellat per un vehicle i ha quedat enmig de la carretera conscient. Els bombers han fet una primera assistència a l'atropellat i al conductor fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els han ajudat amb el transfer cap a l'ambulància. El SEM els ha traslladat en estat greu i menys greu, respectivament, fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.
Els bombers també han fet neteja de calçada. En aquest servei ha treballat una dotació del cos d'emergències i tres unitats terrestres del SEM.