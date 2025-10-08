Equipaments
Torredembarra emprendrà accions legals pels endarreriments en la coberta de la piscina nova
L'equipament havia de reobrir el 13 d'octubre després de diversos incompliments de la constructora, però no ho podrà fer
L'Ajuntament de Torredembarra emprendrà accions legals contra l'empresa i la direcció d'obra encarregats de cobrir i climatitzar la piscina nova de la zona esportiva municipal pels endarreriments en l'execució dels treballs. Després de diferents retards, l'equipament havia de reobrir el 13 d'octubre, però tampoc ho podrà fer.
En un comunicat, el consistori ha titllat la situació «d'inacceptable» i ha lamentat el «profund malestar» que ha generat el retard. L'endarreriment obligarà a traslladar a la piscina vella els cursos de natació que havien de començar la setmana que ve. Per garantir l'activitat, el consistori hi està instal·lant una carpa provisional, el cost de la qual vol repercutir en els responsables de les obres.
«Tot i que la constructora s'ha compromès a finalitzar els treballs a finals d'octubre i que l'obra es troba pràcticament acabada, l'Ajuntament no fixarà una nova data d'obertura fins que la recepció sigui definitiva i les instal·lacions estiguin plenament operatives i segures», han assegurat.