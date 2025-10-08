Política
El PP de Salou proposa restaurar el monument a Jaume I pel seu 60è aniversari
L’escultura presenta esquerdes i pedra enfosquida a l’obelisc
El Partit Popular de Salou ha proposat restaurar el monument a Jaume I amb motiu del seu 60è aniversari. El portaveu del grup municipal, Mario García, ha denunciat el deteriorament visible de l’escultura, amb esquerdes i enfosquiment de la pedra, i ha presentat una moció al ple d’octubre per demanar-ne la restauració integral.
Segons García, aquest estat contrasta amb la imatge que l’Ajuntament projecta de Salou com a capital de la cultura catalana, utilitzant el monument com a símbol en campanyes com Salou som Cultura i Patrimoni. El regidor ha defensat la necessitat de preservar el patrimoni per consolidar la ciutat com a referent cultural i ha destacat que la seva restauració seria una mostra de respecte pel llegat històric.
El PP demana un informe tècnic, la inclusió de l’actuació als pressupostos municipals i campanyes de sensibilització. El monument, obra de Salvador Ripoll i Lluís Maria Saumells, es va inaugurar el 28 de novembre de 1965.