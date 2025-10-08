Assessor de màgia del Festival Impossible de La Canonja
La Contra Cultural
Mag Gerard: «Al Festival actuen els millors mags del moment. El que s’hi fa difícilment es veu en cap altre lloc»
El Mag Gerard és il·lusionista i assessor de màgia del Festival Impossible de La Canonja, que es farà del 16 al 19 d’octubre
Enguany celebreu vint anys ininterromputs. Quin és l’ADN del festival, allò que el defineix i l’ha consolidat?
«El fet que hi ha totes les especialitats de la màgia. És a dir, la Màgia de prop, la màgia entremig, que seria la Màgia de saló, i la Màgia espectacular de les grans il·lusions, que és quan, per exemple, una persona apareix, desapareix, viatja a un altre lloc… És a dir, és un festival on hi ha totes les especialitats del món de l’il·lusionisme. Un altre tret és que la màgia es viu a tota La Canonja, perquè hi ha espectacles grans que es fan a l’Orfeó Canongí, però també hi ha màgia al carrer. Suposo que l’èxit es deu a aquestes dues coses: que la gent pot veure els millors mags de l’actualitat, en diferents espais i en diferents especialitats».
Pel festival han passat grans noms de la màgia.
«Sí, i tant. Hem tingut a mags molt coneguts, com Anthony Blake o Jorge Blas, i també Premis Mundials de Màgia. N’hi ha que estaven preparant el número, l’han presentat a La Canonja i després, al cap d’un any o dos, han sigut Premis Mundials de Màgia i han tornat aquí. Per a nosaltres és una gran felicitat que els mags tornin amb nou repertori i amb premis a la butxaca».
Això ha fet que La Canonja tingui un lloc destacat en el mapa de la màgia a Catalunya, però també a escala mundial?
«Sí. Jo sempre explico que el primer any nosaltres anàvem darrere dels mags, però després d’haver portat mags de l’Argentina, França, Alemanya o la Xina, les propostes per actuar ens arriben a nosaltres. Ens agrada que La Canonja s’hagi convertit en un aparador del món de la màgia i de les arts escèniques, un lloc on el públic sap que veurà espectacles de qualitat. Un dels valors afegits del festival és que, el que veuràs aquí, difícilment ho tornaràs a veure en cap altre lloc».
En vint anys la màgia ha evolucionat molt?
«Els mags estem molt acostumats a resoldre problemes. Per exemple: Com puc fer que una carta que tu has escollit viatgi dins d’un kiwi? Per això, cada any incorporem coses que fan que la gent se sorprengui. Apugem el llistó i ens esforcem molt per fer coses noves. És a dir, no fem només màgia clàssica, sinó també molta màgia moderna. Contínuament hi ha mags de tot el món que estan inventant trucs per sorprendre la resta. Et puc explicar per exemple que algunes de les meves creacions es venen a botigues d’arreu del món. Això vol dir que un mag del Japó, per exemple, pot fer un dels meus trucs. Això ens dona eines per fer moltes coses diferents».
I el públic, ha canviat?
«La capacitat de sorpresa de la gent, no. El públic té les mateixes ganes de sorprendre’s, i ve molt predisposat a gaudir de la màgia. Després, hi ha una altra cosa que em fa molta il·lusió, i és veure que el nostre públic ha crescut. Els primers anys venia gent jove que ara ve amb els fills, o porten els avis, perquè a ells els agrada tant que pensen que als avis també els agradarà. També hi ha qui porta aquells amics a qui la màgia no els generava massa interès, però que saben que un espectacle com el que oferim a la Gala Internacional no es veu cada dia».
El programa d’enguany serà especial?
«Sí. La inauguració serà un espectacle de màgia de prop amb Henry Evans, un Premi Mundial de Màgia, especialista en cartomàgia. Arriba des de l’Argentina, i La Canonja serà la primera parada de la gira per Europa. Farà un espectacle íntim, per a 60 persones. Després, a la Gala Internacional, actuarà Mikael Szanyiel, un mag de França, Premi Mundial de Màgia, que farà un número espectacular. Però també tindrem mags de Xile i de Bòsnia, amb totes les especialitats del món de la màgia. I el dissabte hem apostat per un espectacle de Luis Pardo, un mentalista que ha sortit molt a la televisió, i que, acompanyat de la Minerva, farà un espectacle molt potent. Hi ha molta expectació, perquè ja havia vingut una vegada fent una petita intervenció, però enguany té un espectacle que serà molt especial».