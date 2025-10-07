Cultura
10 anys de FICVI: un aniversari de cinema en majúscules
El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca se celebrarà del 17 al 26 d’octubre amb entrada gratuïta
El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca encara la desena edició presentant una programació farcida d’estrenes, cares conegudes i treballs que ja han estat premiats en altres certàmens de prestigi. També ho fa amb un nou director artístic, Agustí Argelich. Ell, juntament amb la resta de comitè de programació, ha estat el responsable de visionar els més de 1.100 curtmetratges presentats a la selecció i d’escollir-ne 47. «La complexitat d’aquesta edició, marcada per l’elevat nombre de produccions d’alta qualitat, ha recaigut sobretot en la Secció Oficial, però també en el FICVI Jove, que presentarà pel·lícules excel·lents», anunciava Argelich en la roda de premsa que es va celebrar aquest dimarts al Castell de Vila-seca.
En la trobada es va anunciar també que enguany el Premi Honorífic a la trajectòria professional recaurà en l’actriu Emma Vilarasau, que recollirà el reconeixement en la Gala Inaugural que es farà divendres 17 d’octubre i que serà presentada per Espartac Peran.
Des de llavors, i fins al cap de setmana del 26, que es farà la Gala de Cloenda, el FICVI projectarà els 47 curtmetratges en sessions gratuïtes al Celler de Vila-seca. El programa d’enguany també compta amb el Premi DO Catalunya, la secció Shorts&Wine i la proposta In Situ, que connecta el talent local amb la creació audiovisual. En la secció Oficial es projectaran 21 curts de ficció, 21 d’animació i 5 documentals, mentre que en la Secció Jove hi haurà 30 curts.
«Una vegada més, la programació d’aquesta edició combinarà la qualitat i la diversitat amb una selecció de curtmetratges que reflectirà les tendències més rellevants del cinema actual i les noves tecnologies», afirmava el director artístic.
Entre les perles de la programació d’enguany destaquen El Otro, òpera prima com a director d’Eduard Fernández, guanyador enguany dels premis Goya i Gaudí al millor actor i que inaugurarà el festival; El Príncep, amb Enric Auquer, guanyador d’un Premi Gaudí i del premi al millor curtmetratge espanyol a la Seminci; Huir, de Kike Maíllo i Alejandro Rivera, amb Álvaro Cervantes i Elena Rivera; o Ones, de Juanjo Giménez, Palma d’Or a Cannes i nominat a l’Oscar. A escala internacional destaca The One Note Man, comèdia britànica interpretada per Jason Watkins, conegut pel seu paper a The Crown (Netflix). En l’àmbit de l’animació, la programació compta amb treballs com Casablanca, una pel·lícula de Riho Unt, un dels referents de l’animació europea.