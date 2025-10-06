Judicial
Presó per al conductor detingut per causar la mort d'una dona en una topada a l'N-340 a la Riera de Gaià
El jutge l'investiga per presumptes homicidi per homicidi imprudent i negar-se a les proves d'alcoholèmia i drogues
El titular del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al conductor detingut arran de l'accident que va tenir lloc divendres al vespre a l'N-340, a l'altura de la Riera de Gaià, en el qual va morir una veïna de la mateixa població de 72 anys. Segons han confirmat a l'ACN fonts del TSJC, se l'investiga pels presumptes delictes d'homicidi amb imprudència greu, dos delictes de lesions per imprudència greu, conducció sota la influència alcohol i drogues i negar-se a sotmetre's a les proves preceptives.
L'home, que ha passat a disposició judicial aquest dilluns, conduïa un dels dos turismes implicats en el sinistre juntament amb una furgoneta i va ser posteriorment detingut pels Mossos d'Esquadra.
La víctima mortal, que conduïa l'altre turisme, va resultar ferida crítica i va morir posteriorment a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.