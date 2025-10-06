Successos
Un grup de joves sostreuen un collaret a una anciana de 87 anys a Torredembarra
Els fets van passar diumenge al migdia i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. També van robar el mòbil a la filla de la dona gran
Els Mossos d'Esquadra estan buscant entre tres i quatre joves que van perpetrar un robatori diumenge al migdia a Torredembarra. Segons ha pogut saber Diari Més, un grup de joves va sostreure un collaret a una anciana de 87 anys que estava passejant amb la seva filla a la plaça de l'Esdevenidor. Els joves també van aprofitar per robar-li el mòvil a la filla i van marxar corrents.
La policia autonòmica han obert una investigació per esclarir els fets i per detenir als autors del robatori. Mare i filla es troben en bon estat, tot i l'ensurt del robatori ahir al migdia.