El FICVI homenatjarà Emma Vilarasau amb el Premi Honorífic a la trajectòria
La secció de documentals del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca s'afegeix a la preselecció dels Goya
El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) concedirà el Premi Honorífic a la trajectòria professional a l'actriu Emma Vilarasau en la desena edició del certamen, que se celebrarà del 17 al 26 d'octubre al Celler del municipi. L'aniversari arriba amb una programació «d'alt nivell», amb més de 1.100 curtmetratges inscrits procedents de 56 països. D'aquests, s'han seleccionat 47 que competiran a l'oficial.
El director artístic del FICVI, Agustí Argelich, ha subratllat que han programat els films amb criteris tècnics i artístics, però sobretot, pensant amb el públic. El FICVI és un certamen col·laborador en la preselecció de curts de ficció i animació per als Premis Goya i, enguany, s'incorporen els documentals.
La programació també inclou el FICVI Jove, el Premi DO Catalunya, la secció Shorts&Wine i la proposta In Situ, que connecta el talent local amb la creació audiovisual. El director artístic del FICVI, Agustí Argelich, ha assenyalat que les propostes seleccionades tenen un alt nivell tècnic i artístic amb títols premiats arreu del món i estrenes estatals i catalanes. «La programació d'aquesta edició combinarà la qualitat i la diversitat amb una selecció de curtmetratges que reflectirà les tendències més rellevants del cinema actual, també amb les noves tecnologies, que sobretot s'integren en l'animació, amb els efectes visuals, o en el món de la ficció o documental», ha expressat Argelich.
En concret, dels 47 curtmetratges que competiran a la secció oficial, n'hi ha 21 de ficció, 21 d'animació i 5 documentals. Pel que fa al FICVI Jove, es projectaran 30 curtmetratges, 4 curts de la secció Shorts&Wine, 3 d'animació i 1 documental. Entre els títols més destacats hi ha El Otro, òpera prima com a director d'Eduard Fernández, guanyador enguany dels premis Goya i Gaudí al millor actor, el qual inaugurarà el festival; Huir, de Kike Maíllo i Alejandro Rivera, amb Álvaro Cervantes i Elena Rivera; o Ones, de Juanjo Giménez, Palma d'Or a Cannes i nominat a l'Oscar.
En l'àmbit internacional, el director artístic també ha remarcat The One Note Man', una comèdia britànica interpretada per Jason Watkins, conegut pel seu paper a The Crown (Netflix), o Tapeworm Alexis & Opera Diva, de Thaïs Odermatt, que arriba al FICVI en première espanyola. «'The One Note Man' és una de les perles del festival, també podem destacar el documental Marrano, de Sara Salamo i Anna Saura, que acaba de guanyar premis internacionals», ha afegit.
Argelich ha afirmat que l'equip ha programat les propostes pensant amb el públic. «A banda d'aquests criteris tècnics i artístics, hem pensat que tinguin una programació variada en cada una de les sessions; són pel·lícules que s'han triat no pel palmarès, n'hi ha algunes que tenen un palmarès molt important, sinó que hi ha drama, comèdia i visualment, sobretot en el gènere d'animació, és molt divers», ha dit.
Emma Vilarasau representa «la força de la cultura catalana»
Aquest any, el FICVI atorgarà el Premi Honorífic a la trajectòria professional a l'actriu Emma Vilarasau, coincidint amb la projecció de Sisè primera, d'Albert Carbó, curtmetratge que protagonitza i va ser guanyador del FICVI Jove 2023. L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha remarcat que es tracta d'una artista «ben coneguda» i que ha marcat generacions amb els seus personatges al teatre, a la televisió i al cinema. «Parlar de Vilarasau és parlar d'una actriu estimada i admirada, que ha sabut connectar amb el públic i transmetre sensibilitat i veritat a cada paper», ha afirmat l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura. Segons el batlle, el FICVI reconeix la seva trajectòria «brillant», així com la «força de la cultura catalana que ella representa».
El documental, també als Premis Goya
El FICVI és un certamen col·laborador en la preselecció de curtmetratges de ficció i animació per als Premis Goya: els curtmetratges guanyadors del Premi al millor curtmetratge nacional de ficció i animació passen directament a la preselecció dels premis del cinema espanyol. Aquest any, la novetat, és que també s'incorporen els documentals. «Aquesta consolidació implica que enguany tres curtmetratges optin directament a la preselecció automàtica de les categories a millor producció d'animació, ficció i, per primera vegada, el documental», ha destacat el director artístic, que ha valorat la importància del reconeixement del FICVI com a festival prescriptor dels Goya.
FICVI, festival consolidat
Segons els impulsors del festival, el certamen ha crescut en públic, participació i reconeixement des de la seva posada en marxa fa deu anys. L'any passat, va assistir-hi més de 2.500 persones. A més, la seva trajectòria ha estat marcada per una vocació internacional i durant l'últim any s'ha promocionat en mercats, festivals i mostres com el Festival de Canes o el Festival d'Animació d'Annecy - MIFA, entre altres. «Quan diem que està consolidat, no parlem només de números o de guardons, sinó de complicitat, fidelitat i de suport rebut que l'han fet créixer», ha indicat Segura.
«Aquest creixement té un reconeixement molt concret, que és el reconeixement que es va fer a l'Acadèmia de Cinema per la preselecció dels Premis Goya que ha fet que aquest sigui un festival reconegut per molts dels creadors i que ens permet que el seu guanyador passi ja directament a la carrera dels Goya», ha afirmat. La inauguració del certamen anirà a càrrec del periodista i presentador Espartac Peran, mentre que la clausura estarà conduït per la periodista Samanta Villar.