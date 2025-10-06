Gastronomia
Art, gastronomia i música es fusionen a la Torre Vella de Salou
La nova edició del GastroArt & Wine va comptar amb la participació de Pep Moreno i David Callau
La Torre Vella de Salou s’ha convertit aquest diumenge al vespre en un gran escenari d’art, gastronomia i música amb motiu d’una nova edició del GastroArt & Wine. Unes 400 persones han gaudit d’una experiència sensorial única en un ambient festiu i plenament mediterrani.
Enguany, l’esdeveniment ha tingut un caire especialment rellevant: Salou és Capital de la Cultura Catalana 2025 i la Torre Vella —joia patrimonial recentment remodelada— s’ha reafirmat com un marc cultural inigualable, símbol de la fusió entre història, creativitat i innovació.
Un dels moments més impactants de la nit ha estat l’actuació de l’artista David Callau, que davant un públic entregat ha pintat en directe un mural ple de simbolisme, color i vitalitat. L’experiència ha pres encara més força amb l’acompanyament de cantants, ballarins i la Companyia de Ball Flamenc Duende, dirigida per Mercedes Alcalà, i la ballarina Amaya, que han aportat intensitat i emoció a l’espectacle.
El punt àlgid ha arribat amb la proposta A dues mans, que ha unit el talent pictòric de Callau amb el del xef Pep Moreno, Estrella Michelin i recentment distingit a Milà als The Best Chef Awards 2025. Callau ha pintat un plat creat per Moreno, qui alhora ha elaborat en directe unes postres inspirades en el perfum de Salou, en una fusió magistral entre cuina i pintura que ha meravellat els assistents.
Abans de l’ovació final, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha volgut felicitar el talent i la creativitat dels protagonistes, subratllant que «amb espectacles com aquest contribuïm a fer-nos sentir encara més orgullosos de Salou i de tot el que el municipi és capaç d’oferir».
30 cellers i 15 restaurants
La vetllada ha comptat també amb la participació de 30 cellers i 15 restaurants, que han ofert maridatges exquisits de vins i caves amb plats de cuina creativa, completant una experiència plena d’aromes, sabors i emocions.
Amb aquest nou èxit de públic i qualitat, el GastroArt & Wine consolida Salou com a capital de la cultura, la gastronomia i l’art mediterrani; una proposta que transcendeix el sol i la platja.