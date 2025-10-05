Successos
Tres ferits, dos greus, en un accident entre dues motos a la T-214 d’Altafulla
El sinistre va tenir lloc al voltant de les 23 hores i els Bombers hi van acudir amb dues dotacions
Tres persones van resultar ferides aquest dissabte a la nit en un accident de trànsit a la carretera T-214, al punt quilomètric 3,4, dins del terme municipal d’Altafulla. L’avís de l’accident es va rebre a les 23.05 hores, i en el sinistre s’hi van veure implicades dues motocicletes.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra.
Els serveis d’emergència van atendre tres persones ferides, dues d’elles en estat greu i una tercera amb pronòstic menys greu, totes amb diverses fractures.
Els ferits van ser traslladats a l’hospital per rebre atenció mèdica. Els Bombers van assegurar la zona i van netejar la calçada després de l’accident.