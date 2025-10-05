Diari Més

El Camí de Costa de Salou atrau a 800.000 visitants en tres mesos

El recorregut de vora mar connecta amb la ruta dels 43 miradors i recorre diversos punts del litoral 

Una família fotografiant-se al Camí de Costa de SalouAjuntament de Salou

Unes 800.000 persones han visitat el Camí de Costa de Salou durant els darrers tres mesos. Una xifra que, indiquen des de l'Ajuntament, «confirma l’èxit del projecte i l’interès creixent pel turisme saludable i de benestar». 

Aquest passarel·la, que connecta amb la ruta dels 43 miradors, permet descobrir punts estratègics del litoral mediterrani i «s’ha consolidat com un espai de trobada per a residents, visitants i turistes que busquen moments de relax, salut i well-being».

L’Ajuntament de Salou ha fet en els darrers anys una «aposta decidida per la recuperació del patrimoni històric i natural, cuidant les platges i cales amb criteris de sostenibilitat i posant en valor el paisatge com a actiu principal del municipi». El Camí de Costa, indiquen, n’és el millor exemple: una infraestructura que «combina natura, cultura i qualitat de vida».

En aquest sentit, l’alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, ha remarcat: «Les 800.000 persones que han passejat pel Camí de Costa en només tres mesos ens confirmen que Salou avança en la bona direcció: la d’un municipi que cuida el seu entorn, que recupera el seu patrimoni i que aposta pel benestar i el well-being de les persones. El nostre litoral és molt més que un espai de bellesa natural; és un lloc de trobada entre la nostra gent, els visitants i els turistes, que aquí descobreixen la pau i la identitat d’un Mediterrani que volem compartir».

Per a Pere Granados el Camí de Costa «és avui un símbol del nostre compromís amb la sostenibilitat i la qualitat de vida, però també de l’orgull de pertinença d’una ciutat que sap transformar-se i alhora preservar la seva essència. Aquesta és la imatge que volem projectar al món: la d’un Salou que estima, que cuida i que convida a gaudir d’una experiència autèntica i saludable».

