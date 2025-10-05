Mobilitat
Un accident a l’A-27 talla un carril a la Pobla de Mafumet i provoca un quilòmetre de retencions
L’incident s’ha produït aquest diumenge a la tarda i ha afectat el trànsit en sentit Lleida
Un accident a l’A-27, a l’altura de la Pobla de Mafumet, ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida aquest diumenge a la tarda, provocant un quilòmetre de cues en sentit nord mentre els equips d’emergència treballen per restablir la normalitat viària.
La circulació presenta altres afectacions a Catalunya, amb lentitud i aturades a la C-33 i la C-58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat en sentit Barcelona, així com cues a l’A-2 entre Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat també en sentit Barcelona.
A la Ronda Litoral, hi ha retencions entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat, i la C-55 registra lentitud entre Manresa i Castellgalí en direcció a Abrera.
A més, a la C-32, un turisme avariat manté un carril tallat a Sitges en sentit Tarragona, generant intensitat de trànsit en aquest tram.