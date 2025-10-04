Reconeixement
El xef salouenc Pep Moreno, distingit entre els millors del món als The Best Chef Awards
La seva proposta creativa i arrelada al territori ha estat distingida en la gala celebrada a Milà
El xef Pep Moreno, guardonat amb una Estrella Michelin pel seu restaurant Deliranto Salou, ha estat premiat amb un dels prestigiosos 'ganivets' en The Best Chef Awards 2025, en una gala celebrada, aquest dijous a la nit a Milà (Itàlia).
Pep Moreno ha estat inclòs dins la llista internacional dels millors cuiners del món, un reconeixement que confirma la seva trajectòria ascendent i el consolida com una de les grans figures de la gastronomia contemporània.
La seva cuina, creativa i arrelada al territori, combina innovació, tradició i relat gastronòmic, fent de cada proposta una experiència única.
L’organització de The Best Chef Awards, considerada una de les més prestigioses del panorama culinari mundial, ha ressaltat la capacitat del xef de Salou per portar la seva visió personal a un nivell internacional, oferint una gastronomia que sorprèn i alhora emociona.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha felicitat Pep Moreno pel guardó, destacant que «aquest premi internacional és un orgull per a Salou, perquè reconeix el talent i la dedicació del nostre xef amb estrella Michelin, i alhora projecta la imatge del municipi al món com a destí gastronòmic, cultural i turístic de primer nivell».
Aquest reconeixement s’afegeix a una trajectòria plena d’èxits, on Pep Moreno s’ha convertit en un referent de la cuina d’autor i creativa dins i fora del país, posicionant Salou al mapa de la gastronomia internacional.
Alhora, cal destacar que el xef acompanya habitualment l’Ajuntament de Salou en les demostracions i esdeveniments culinaris que s’organitzen o en què participa el municipi, tant a nivell local com nacional, esdevenint un ambaixador gastronòmic de primer ordre per a Salou.