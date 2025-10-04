Política
Alba López (PSC), nova alcaldessa del Catllar després d’obtenir els set vots del govern municipal
La investidura s'ha celebrat aquest dissabte en un Ple extraordinari a la Sala de Plens
El Catllar ha escollit aquest dissabte, 4 d’octubre de 2025, Alba López (PSC) com a nova alcaldessa del municipi en un Ple extraordinari. López ha rebut els set vots favorables dels regidors del govern municipal —format pel PSC, MO1-TE, Junts i ERC—, mentre que els quatre edils de Somos Catllar han donat suport al seu cap de llista, David Rodrigo.
El relleu a l’alcaldia respon al pacte de mandat signat entre les quatre forces del govern, que establia la renúncia successiva dels batlles Xavier Canadell (MO1-TE) i Jordi Ruiz (Junts). Amb el canvi, no hi haurà modificacions en el cartipàs municipal i els set regidors de govern mantindran les competències que exercien fins ara.
En el seu discurs d’investidura, López —primera dona i alhora la persona més jove que accedeix a l’alcaldia del Catllar— ha agraït la confiança rebuda i ha subratllat la voluntat de «servir a la ciutadania amb valentia, proximitat i humilitat». També ha fixat com a prioritats per als 19 mesos restants de mandat la gestió econòmica «rigorosa», la millora de carrers, la preservació de l’entorn natural, el foment de la cultura i l’esport —amb la nova zona esportiva— i el suport a infants, joves i gent gran.
Des del govern municipal, els portaveus de Junts, MO1-TE i ERC han destacat el compliment del pacte i la cohesió entre les quatre formacions, tot subratllant la importància que el municipi tingui per primer cop una alcaldessa. Per contra, l’oposició de Somos Catllar ha criticat el govern quadripartit i ha qualificat el relleu de «pacte de perdedors».
Amb aquest nomenament, López substitueix Jordi Ruiz (Junts) i encapçalarà l’alcaldia fins al final del mandat 2023-2027.