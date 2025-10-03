Societat
El SUMMIT de Salou esdevè l’Olimp de la solidaritat
L’Hotel Olympus va acollir un nou sopar per a causes esportives
L’Olimp de la solidaritat s’ha consolidat al rooftop SUMMIT de l’Hotel Olympus 4 estrelles de Salou. La nova edició del sopar benèfic ha tornat a aportar ajudes per la Fundació de l’Esport Solidari Internacional (ESI), un acte que dona suport anual a l’esport del territori amb una gala de premis que ha tornat a representar una «festa de la solidaritat». Més de 300 persones han omplert el recinte, gaudint amb la música del grup Sin Fronteras o els espectacles de Gerard Jofra i Pep Sala.
La generositat no ha faltat, entre agraïments principalment dels organitzadors de la ESI, que donaran els diners recaptats a causes esportives de necessitat. «La vostra ajuda va destinada a una bona causa per encaminar positivament el creixement i la vida de nens i nenes», ha assegurat Josep Maldonado, president de la ESI. L’alcalde de Salou, Pere Granados, també ha destacat la necessitat d’impulsar l’esport al municipi, reafirmant «el suport del consistori a accions com aquesta».
El talent jove, premiat
Abans del sopar, s’han oferit a l’Olympus Palace els premis a esportistes de futbol, bàsquet, tennis i pàdel. En el cas del futbol, els guardonats han estat la portera del Cambrils Unió, Carla Franquet (14 anys) i el migcampista del Juvenil B, també del Cambrils Unió, Aarón Gutiérrez Chaparro (16 anys). El premi, que els oferirà un ajut per aquesta temporada esportiva, l’han rebut de les mans de personalitats com Lluis Fàbregas, president executiu del Gimnàstic de Tarragona o de Josep Maria Nogués, scout del FC Barcelona.
En pàdel i tenis, el dos esportistes del Club Tennis Reus Monterols han estat els escollits: El jugador de pàdel Izan Barreda (11 anys) i la tenista Maria Vilà (10 anys), que veuran cobertes les necessitats de material. En el cas del bàsquet, Kristian Méndez (23 anys) del Club Bàsquet Salou també ha estat premiat i rebrà un ajut econòmic per als seus estudis de Filología.