Un miler de motoristes es reuniran a Salou en una botifarrada motera

Durant la jornada els participants podran gaudir d'un Stunt Show del pilot Pol Ferrer

Aquesta primera edició neix amb la voluntat de consolidar-se dins del calendari festiu i cultural de la Salou.

Aquesta primera edició neix amb la voluntat de consolidar-se dins del calendari festiu i cultural de la Salou.Ajuntament Salou

El Moto Club Barenys ha organitzat per al proper 11 d’octubre Ia Botifarrada Motera a la plaça de les Comunitats Autònomes, de 09:00 a 19:00 hores. Aquesta primera edició, que preveu reunir més d’un miler de motoristes vinguts d’arreu, neix amb la voluntat de consolidar-se dins del calendari festiu i cultural de la ciutat.

Al llarg de tota la jornada, els participants podran gaudir d’un esmorzar popular de botifarra, així com de stands de complements i serveis, a més d’un variat programa d’animació que inclourà actuacions musicals, exhibicions i exposicions de motocicletes.

La zona de platja serà escenari de les exhibicions dels pilots de l’Oliva MX School, mentre que a primera hora de la tarda arribarà un dels moments més esperats: l’Espectacle Estrella, amb el Stunt Show del pilot Pol Ferrer, reconegut internacionalment per les seves acrobàcies i espectacular posada en escena.

La cloenda de la jornada anirà a càrrec del cantautor salouenc Oscarnell, que oferirà un concert en directe. Però la festa continuarà a partir de les 21:30 hores a la discoteca Flash Back, amb un sopar i trobada motera oberta a tots aquells que hagin adquirit el tiquet de l’esmorzar. L’entrada serà gratuïta.

