Societat
Un miler de motoristes es reuniran a Salou en una botifarrada motera
Durant la jornada els participants podran gaudir d'un Stunt Show del pilot Pol Ferrer
El Moto Club Barenys ha organitzat per al proper 11 d’octubre Ia Botifarrada Motera a la plaça de les Comunitats Autònomes, de 09:00 a 19:00 hores. Aquesta primera edició, que preveu reunir més d’un miler de motoristes vinguts d’arreu, neix amb la voluntat de consolidar-se dins del calendari festiu i cultural de la ciutat.
Al llarg de tota la jornada, els participants podran gaudir d’un esmorzar popular de botifarra, així com de stands de complements i serveis, a més d’un variat programa d’animació que inclourà actuacions musicals, exhibicions i exposicions de motocicletes.
La zona de platja serà escenari de les exhibicions dels pilots de l’Oliva MX School, mentre que a primera hora de la tarda arribarà un dels moments més esperats: l’Espectacle Estrella, amb el Stunt Show del pilot Pol Ferrer, reconegut internacionalment per les seves acrobàcies i espectacular posada en escena.
La cloenda de la jornada anirà a càrrec del cantautor salouenc Oscarnell, que oferirà un concert en directe. Però la festa continuarà a partir de les 21:30 hores a la discoteca Flash Back, amb un sopar i trobada motera oberta a tots aquells que hagin adquirit el tiquet de l’esmorzar. L’entrada serà gratuïta.