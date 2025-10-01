Política
Xavier Canadell (Mo1-te) renuncia com a alcalde del Catllar i Alba López (PSC) li agafarà el relleu
El canvi es produeix en virtut del pacte que van signar quatre formacions a l'inici del mandat
Xavier Canadell (Mo1-te pel Catllar) ha renunciat al càrrec d'alcalde del Catllar en un ple extraordinari celebrat aquest dimecres. Canadell ha estat un any al capdavant del consistori i el relleu està previst que l'agafi Alba López (PSC) en un altre ple que es farà aquest dissabte al migdia. Això no representarà cap canvi en el cartipàs municipal i els set regidors del govern continuaran amb les mateixes competències que tenen fins ara.
Després de les darreres municipals, PSC, Mo1-te pel Catllar, Junts i ERC van pactar i els tres primers van acordar repartir-se l'alcaldia en tres trams. Jordi Ruiz (Junts) va ser el primer, Canadell ho ha estat durant un any i Ruiz ho serà fins al final del mandat.