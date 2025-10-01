Reconeixement
Acte de reconeixement a la tasca de divuit policies locals de Salou
L’Ajuntament va celebrar l’esdeveniment coincidint amb Sant Miquel, patró del cos de seguretat
La Torre Vella de Salou va acollir ahir l’acte institucional de celebració de Sant Miquel, patró de la Policia Local. La cerimònia va servir per reconèixer la tasca dels agents i destacar les seves actuacions més rellevants durant l’últim any.
L’alcalde Pere Granados va expressar el respecte i l’admiració cap a la labor professional del cos policial, animant els agents a continuar treballant amb responsabilitat, eficàcia i vocació de servei públic. Granados va subratllar que la policia municipal no només manté l’ordre, sinó que «és clau per garantir la qualitat de vida dels ciutadans». L’alcalde va defensar un model de Policia Local propera i compromesa, recordant que Salou és un municipi segur segons les últimes dades oficials.
Per la seva banda, el cap de la Policia Local, José Luis Gargallo, va valorar positivament la feina de tots els departaments: mobilitat, sancions, zona blava, administració, educació viària i seguretat ciutadana. Va destacar la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i va celebrar que, per primera vegada, la plantilla orgànica està completa, fet que permetrà afrontar els reptes futurs amb garanties, segons va afirmar. També va agrair a l’Ajuntament l’aposta per la modernització amb nous recursos tècnics, vehicles i equips.
Reconeixement
Un dels moments més emotius va ser el lliurament de diplomes de felicitació a 18 agents per actuacions exemplars, com ara la col·laboració amb la Policia Local de València durant la DANA, el rescat d’una família britànica a la platja Llarga o la participació al campionat de tir.
La cerimònia es va completar amb un vídeo institucional sobre l’orgull de pertinença i la vocació de servei.
L’acte va també comptar amb la presència de nombroses autoritats, entre elles la fiscal en cap de Tarragona, Maria José Osuna, representants dels cossos de seguretat de l’Estat, Mossos d’Esquadra, policies d’altres municipis i membres del teixit social de la ciutat.