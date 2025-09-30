Reconeixement
PortAventura Convention Centre, premiat als M&IT Awards i reconegut als MICEbook Awards
Aquest reconeixement situa PortAventura Business & Events al podi al costat de centres de convencions de primer nivell internacional
PortAventura Convention Centre ha estat novament distingit en el sector MICE, consolidant la seva posició com a referent internacional en l'organització d'esdeveniments. Recentment, el centre ha rebut el premi bronze a millor Centre de Convencions d’Europa fora del Regne Unit als prestigiosos M&IT Awards 2025, celebrats el passat 19 de setembre a Londres, marcant el quart any consecutiu que rep un guardó en aquest certamen. A més, al juny de 2025, va ser reconegut com a Millor Espai Internacional per a Esdeveniments als MICEbook Awards, lliurats a l’Hotel Londoner de Leicester Square.
La gala dels M&IT Awards va reunir representants destacats del sector MICE en una nit molt especial a l’emblemàtic JW Marriott Grosvenor House de Londres. Aquest reconeixement situa PortAventura Business & Events al podi al costat de centres de convencions de primer nivell internacional, com el CCIB Barcelona (plata) i el Grimaldi Forum de Mònaco (or).
Els M&IT Awards, organitzats per la revista Meetings & Incentive Travel, i els MICEbook Awards, organitzats per MICEbook, són reconeixements de referència en la indústria, destacant l’excel·lència i la innovació en l’organització de congressos i convencions a escala global.
«Ens han reconegut amb premis que reflecteixen l’esforç i el compromís de tot el nostre equip per oferir experiències úniques en l’àmbit MICE. Aquests guardons són un referent a la indústria i ens atorguen prestigi internacional, motivant-nos a continuar treballant amb il·lusió i innovació constant per superar expectatives. És un honor compartir escenari amb seus de referència internacional», ha declarat Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events / Convention Centre.
Amb aquests guardons, PortAventura Business & Events reforça la seva posició com una de les seus més destacades del sud d’Europa. A més, es consolida com una destinació all-in-one per a esdeveniments, oferint una àmplia gamma de serveis que inclouen un centre de convencions d’avantguarda, deu hotels i la possibilitat d’obrir àrees temàtiques dels parcs en exclusiva, creant experiències úniques i diferenciadores per a cada client. Tot plegat amb un enfocament sostenible i responsable amb el medi ambient, alineat amb l’estratègia global de la companyia en termes d’ESG. L’any 2023, va rebre el certificat B Corp, que reconeix la tasca del centre de convencions en sostenibilitat, responsabilitat social i bon govern.