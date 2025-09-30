Successos
Mor un pescador que va caure des de la zona de l'espigó del Racó de la Pineda
Els fets van passar ahir a les 17 hores i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació
Un home d'entre 50 i 60 anys va morir ahir dilluns després de ser rescatat de l'aigua a la zona de l'espigó del Racó de la platja de la Pineda. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, els fets van passar cap a les 17 hores quan van alertar que un pescador havia caigut a l'aigua.
La policia autonòmica, les policies locals de Vila-seca i Salou, Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Salvament Marítim i la Creu Roja han mobilitzat el seu personal per al rescat.Bombersvaactivar quatre dotacions.
Un cop allí van localitzar a l'home que tenia problemes a dins l'aigua i el van traslladar fins al port de Tarragona. Allí el SEM li va practicar les tècniques de reanimació, però no van aconseguir salvar-li la vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les diligències.