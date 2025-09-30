Vila-seca
L'Auditori Josep Carreras oferirà 35 actuacions de música orquestral, jazz, cambra i artistes locals
Luz Casal, Franz Schubert Filharmonia, Tarta Relena, Ignasi Terraza o Ensemble O Vos Omnes, entre els destacats
L'Auditori Josep Carreras de Vila-seca oferirà 35 actuacions de diferents gèneres musicals en la seva 23a temporada, que s'ha presentat aquest dimarts. Entre els artistes destacats hi ha Luz Casal, que actuarà el 21 de novembre en el marc de la gala benèfica per la Fundació Carreras contra la Leucèmia, així com la Franz Schubert Filharmonia, que tancarà el cicle el 12 de juny amb un repertori de Bach i Haydn.
Per l'auditori vila-secà també hi passaran la fusió de Tarta Relena, el jazz d'Ignasi Terraza quintet, la música sacra d'Ensemble O Vos Omnes o les composicions d'Albert Guinovart acompanyades del Cor Scherzo. La programació de la passada temporada va reunir 15.000 espectadors.