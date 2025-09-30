Sopar anual
L’AEHT es vesteix de gala per l’entrega de premis d’hostaleria i l’anunci de nous càrrecs
L’Estrella Michelin Oriol Castro va ser anomenat membre del Consell d’Experts
L’atmosfera al restaurant Mas de La Boella ha tornat a deixar un bon regust un any més. La reunió de la millor qualitat gastronòmica, vitícola i tapaire del territori s’ha situat com a referència, i es que el sopar anual de l’Associació d’Empreses d’Hostaleria de la província de Tarragona (AEHT) ha tornat a batre rècords. Els més de 450 assistents l’han posicionat, novament com un dels esdeveniments més importants del sector hosteler.
Els jardins del mas han acollit las primeres interaccions entre els convidats, oferint estands expositius dels productes i serveis de les més de 80 empreses que col·laboren amb la Federació. Un umami d’ambients que van portar la joia i l’entreteniment amb l’actuació del grup Buhos abans dels nervis de l’entrega anual dels premis.
Abans, però, es van presentar els plats introductoris a la vetllada: el nomenament com a membre del consell d’experts de l’AEHT del dues vegades Estrella Michelin Oriol Castro, reconegut amb el millor restaurant del món amb Disfrutar l’any passat ha fet valdre els premis per «continuar fent créixer el gran patrimoni de la zona».
També s’hi ha sumat l’emotiu homenatge a Josep Martí. Un reconeixement a la trajectòria de l’expresident de la Federació, entre 2002 i 2010, i com a un dels restauradors més importants de Tarragona amb la seva mítica cafeteria Leman.
Els millors dels sectors
Per tercer any consecutiu, l’AEHT ha tornat a destacar la importància del sector hoteler, que ha rebut els premis Booking-AEHT. L’Hotel May Altafulla Beach ha estat el guanyador del primer lloc, on Instants Boutique de Cambrils (2n premi) i l’Hotel Astari de Tarragona (3r premi) també han entrat al podi.
La iniciativa del Consell del Vi i l’AEHT va portar, de nou, les millors cartes de vi de la província. En la categoria Tiquet mig fins a 40 euros, beguda inclosa, la Sardineta de Tarragona va ser guardonat per segon any consecutiu, aquest cop com a primer classificat. Baramar, de Roda de Berà, va obtenir el segon lloc.
L’Agadir de Poblenou del Delta va recollir el primer premi en la categoria superior, amb els menús a 41 euros, beguda inclosa. El van seguir el Restauran Citrus del Tancat de Codorniu d’Alcanar i el Quatre Molins de Cornudella de Montsant, que van empatar en la votació pel segon premi.
La nit va acabar amb la cirereta: el premi a les tres millors tapes de Tarragona. Preseleccionat aquest estiu per un jurat format per membres del Consell d’Experts de l’AEHT, el primer premi va aterrar a la cuina del 4 Makis de Torredembarra amb la seva tapa de Falso Niguiri de calamar y gamba roja de Tarragona, que acudirà al Campeonato Oficial Hostelería de España-Tapas y Pinchos a Madrid.