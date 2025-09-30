Torredembarra
Inadmeten el recurs d’Urbaser i es desbloqueja l’adjudicació del servei de residus a Prezero
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Torredembarra i Prezero España S.A.U. ja poden formalitzar el contracte per un import de 25.016.471,89 euros (IVA exclòs) i una durada de vuit anys
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha resolt inadmetre el recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa Urbaser, SA contra l’acord d’adjudicació del contracte del servei de recollida i transport de residus de Torredembarra.
Aquesta resolució implica l’aixecament de la suspensió automàtica del procediment d’adjudicació, acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torredembarra el 23 de juny passat a favor de l’empresa Prezero España S.A.U., per un import de 25.016.471,89 euros (IVA exclòs) i una durada de vuit anys, prorrogables fins a dos anys més.
D’aquesta manera, l’Ajuntament i Prezero España S.A.U. ja poden formalitzar el contracte i, tot seguit, posar en marxa el nou servei.
El regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl García, ha destacat que «el més rellevant és que finalment es pot posar en marxa el nou contracte, que ha de permetre oferir un servei més eficient i adaptat a les necessitats de la ciutadania». També ha remarcat que «durant tot aquest temps el servei s’ha prestat amb normalitat i, amb l’entrada en vigor del nou contracte, s’obre una etapa amb canvis positius per al municipi».
Procés de licitació
El procediment d’adjudicació ha estat marcat per diversos recursos i reavaluacions tècniques. Inicialment, el Ple del mes de febrer de 2025 havia adjudicat el contracte a Urbaser, SA. No obstant això, arran del recurs especial interposat per Prezero, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va estimar-lo parcialment i l’Ajuntament va haver de retrotraure el procediment i tornar a valorar les ofertes.
Posteriorment, la Mesa de Contractació va acordar excloure l’oferta d’Urbaser per incompliment dels plecs i proposar l’adjudicació a Prezero i el Ple municipal, en sessió de 23 de juny, va acordar i confirmar les actuacions de la mesa.
Amb la resolució ara coneguda del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, el procés queda definitivament desbloquejat i el nou contracte podrà entrar en vigor.