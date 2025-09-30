Patrimoni
Els Pallaresos actuarà a l’aqüeducte romà per garantir-ne la seguretat
Els treballs a les restes arqueològiques seran preventius en cas d’inundació o despreniments
L’Ajuntament dels Pallaresos adequarà el tram al descobert de l’aqüeducte. Un projecte que ha impulsat el consistori per advertiment de perill de despreniment en diversos trams i la present desprotecció que presenta el recinte patrimonial.
La proposta planteja la pavimentació amb sauló sòlid de part del terreny, a més de la instal·lació de baranes de fusta reforçades i cartells informatius entre els trams del Bosc Cremat, el carrer Pau Claris i el carrer Maragall. L’objectiu principal de l’Ajuntament és l’adaptació de les restes per garantir la seguretat de les visites al llarg dels 120 metres totals de la construcció actuals.
El pressupost total de la restauració i adaptació de les tres zones suposarà un total de 125.269 euros (IVA inclòs) i es durà a terme en diverses fases, que contemplen un temps d’execució de nou mesos (segons el consistori, 4 mesos estimats per zona).
El tram més afectat és el del Bosc Cremat, que després dels treballs portats a terme l’any 2021,va presentar importants desnivells i acumulacions d’aigua que, avui dia, generen un perill d’esllavissament que posa en risc l’estructura de l’aqüeducte. El nou projecte pretén consolidar les restes arqueològiques i adequar l’entorn per als visitants.
Els altres dos trams presenten un bon estat, segons l’informe del consistori, i només plantegen treballs de conservació i prevenció. En el cas de les restes del carrer Maragall, les primeres intervencions van iniciar-se l’any 2019 per dur a terme excavacions arqueològiques i feines de neteja. Des del 2020, amb la consolidació de les restes per part de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), ja s’hi van instal·lar baranes de fusta, però amb els treballs i el moviment de terres s’ha detectat una modificació del terreny que posa en perill la protecció del monument. Ara, es protegirà definitivament amb la renovació de l’equipament.
Una zona per explorar
Els pròxims treballs de protecció també proposen nous sondejos sobre la zona. L’informe del consistori destaca la importància de descobrir l’existència d’hipotètiques continuacions del tram que encara no han estat registrades. D’aquesta manera, existeix la possibilitat que l’Aqüeducte del Gaià, en el seu pas pels Pallaresos, augmenti la seva longitud descoberta. La zona, actualment, necessita una protecció a part per evitar les trepitjades dels visitants, evitar caigudes i millorar els desperfectes. La senyalització que s’instal·larà també té l’objectiu d’informar els visitants la seva història.
El 1992 van iniciar els treballs sobre les restes arqueològiques de l’aqüeducte dels Pallaresos, una zona que ha patit treballs durant els anys 2005, 2018 i 2021. Moltes de les zones han estat destruïdes, inevitablement, per la conservació de la zona, però la intenció de l’Ajuntament és garantir la preservació del tram actual, declarat Bé d’Interès Cultural Local (BICL) l’any 2021 per la seva importància al territori.