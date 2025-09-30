Seguretat
Cauen un 15,3% els fets delictius a Torredembarra i augmenten les detencions
Els delictes contra el patrimoni disminueixen un 18,3% mentre que les estafes creixen
Els fets delictius han caigut un 15,3%, passant de 1.338 a 1.133 incidents, a Torredembarra des de l'1 de setembre de 2024 al 31 d'agost de 2025. Aquesta és una de les dades facilitades pels Mossos d'Esquadra en la Junta Local de Seguretat d'aquest dimarts. Segons el cos, el descens global dels fets delictius "reflecteix una major presència policial al municipi".
També han indicat que les detencions han crescut un 77,3%, de 110 a 195, i que s'han resolt més casos. Pel que fa als delictes contra el patrimoni, s'han disminuït un 18,3% mentre que les estafes i altres delictes a través d'Internet s'han incrementat un 23,9%. Les denúncies per infraccions a la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana han crescut un 77,8%.
La posada en marxa de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Torredembarra l'abril de 2024 ha comportat una reducció del 46% de les tasques judicials i un increment de les administratives i d'atenció a la ciutadania per part de la Policia Local. En la Junta de Seguretat, el cos també ha fet balanç de 2024 amb unes dades que reflecteixen un canvi en el model d'actuació, fruit de l’entrada en funcionament de la comissaria de la policia catalana.
En concret, han indicat que han fet 15.838 sol·licituds, un 3,5% menys respecte a l'any passat. La major part de les actuacions corresponen a policia de proximitat (38%) i seguretat ciutadana (29%), seguides de trànsit (18%), policia assistencial (6%) i administrativa (6%). Les intervencions de caràcter judicial han quedat reduïdes al 3% del total.
Pel que fa a la policia judicial, el nombre de denúncies instruïdes ha passat de 1.843 el 2023 a 983 el 2024, la qual cosa representa una disminució del 46,66%, mentre que les persones detingudes s'han xifrat en 22. L'any passat en va ser 8. D'aquestes, 7 van ser per violència masclista. A la vegada, es van denunciar 5 infraccions contra la llibertat sexual i conductes masclistes a l'àmbit de l'oci nocturn.
En "l'aposta" per la proximitat i la mediació amb la ciutadania, s'han elaborat 77 informes -sobretot sobre senyalització, queixes veïnals i convivència-, 7 estudis tècnics de velocitat i s'han gestionat 130 incidències a través de l'aplicació ciutadana. A més, s'han obert 9 expedients de mediació, una xifra lleugerament inferior a la de 2023 (14).
En l'àmbit del trànsit, els accidents també han caigut de manera significativa, amb 128 el 2024 i amb cap víctima mortal. Això suposa una reducció del 32,28%. A més, es van fer 591 proves d'alcoholèmia, que es van saldar amb 14 denúncies penals i 48 denúncies administratives. També es van instruir 66 diligències penals per conduir sense permís, retirat o suspès, i 2 per conduir de manera negligent i temerària.
Així mateix, la Policia Local de Torredembarra ha reforçat les actuacions de policia assistencial, amb un augment del 4,05 % respecte a l'any anterior. En concret, s'han fet 403 actuacions amb menors, 68 amb gent gran i 815 d'acompanyament i informació al ciutadà.
Pel que fa a l'actuació com a policia administrativa, han crescut fins a 233 propostes de sanció el 2024 (+72% respecte a 2023), relacionades amb infraccions a les ordenances municipals de tinença d'animals de companyia, civisme i convivència ciutadana.
Finalment, el servei marítim va fer 7 propostes de sanció, 6 informes de millora, 13 serveis de suport a activitats esportives, 2 simulacres i 6 rescats en embarcacions. En el cas del servei de socorristes, es van realitzar 18 rescats de persones, 803 atencions de cures i es van trobar 24 nens perduts.
En la Junta Local de Seguretat, també s'ha aprovat l'actualització i renovació del Pla Local de Seguretat de Torredembarra durant el període comprés entre els anys 2025 al 2029. La primera edició va ser l'any 2018.