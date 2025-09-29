Urbanisme
El Morell inicia la remodelació dels carrers del Molí i Nou
Les obres comencen aquesta setmana i es preveu que s’allarguin entre quatre i
cinc mesos
L'Ajuntament del Morell inicia aquesta setmana les obres de remodelació dels carrers del Molí i Nou, que executarà l’empresa GICSA amb un pressupost de 930.301,24 euros. Està previst que les obres s’allarguin entre quatre i cinc mesos.
El projecte inclou actuacions de gran abast, com la renovació de la xarxa soterrada d’enllumenat públic per reduir avaries, la construcció d’una nova xarxa d’aigües pluvials —actualment inexistent—, la revisió i millora del clavegueram amb la incorporació de nous col·lectors i la substitució de la xarxa d’aigua potable per canonades de polietilè amb vàlvules de sectorització. També es preveu la supressió de barreres arquitectòniques i la renovació completa de la pavimentació i les voreres. Finalment, es crearà un nou tram de vial al final del carrer del Molí, a la zona on se situa la nau de la brigada municipal.
Les obres comportaran afectacions en la mobilitat de la zona, però l’empresa atendrà les demandes particulars del veïnat per oferir, sempre que sigui possible, la millor solució en cada cas. A més, i per facilitar la situació,s’habilitarà un aparcament temporal als terrenys annexos a la nau municipal.
Tot plegat ja s’ha presentat al veïnat en diverses trobades, i l’Ajuntament del Morell anirà informant de l’evolució del projecte a través d’un canal de WhatsApp creat especialment per a aquesta actuació.
«Som conscients de les molèsties que pot ocasionar aquesta actuació», reconeix l’alcalde del municipi i regidor d’Urbanisme, Eloi Calbet, «no obstant això, es tracta d’una obra estratègica i transformadora que permetrà dignificar el nucli antic i millorar l’espai públic del nostre poble». Una intervenció que continua la línia iniciada amb el carrer Sant Isidre, i que vol millorar la qualitat de vida de la ciutadania morellenca.
Aquests primers dies es començaran a instal·lar les casetes d’obra i els materials a la plaça de la Fàbrica, i s’executaran les rases de localització de serveis a les voreres. A partir d’aquí, l’obra seguirà el curs previst.