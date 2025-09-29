Gastronomia
Els Pallaresos acollirà la 1a Jornada Gastronòmica Ramon Rabasó
L'acte, que se celebrarà aquest dissabte, anirà a càrrec dels cuiners Núria Bàguena, Mariona Quadrada i Pep Moreno
El pròxim 4 d’octubre, els Pallaresos acollirà la I Jornada Gastronòmica Ramon Rabasó, una cita que reivindicarà la figura d’aquest pioner de la cuina nascut al Camp de Tarragona. L’acte té l’objectiu fer valdre el manual de cuina El práctico, publicat a Tarragona el 1920, una primera edició del qual es conserva a la Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu Històric de Tarragona.
La Jornada està organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Els Pallaresos, amb el suport dels Departaments d’Agricultura i Empresa i Treball de la Generalitat.
Es durà a terme a la Casa Bofarull de Els Pallaresos, obra mestra de l’arquitecte Josep Maria Jujol i declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
Aquesta Jornada forma part dels actes integrants del cicle Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
L’inici de la jornada serà a les 9:30 hores del dissabte, 4 d’octubre, moment en el qual es descobrirà una placa a la casa natal de Ramon Rabasó a Els Pallaresos, situada al carrer del Pou, 4. A les 10 hores, es preveu l’inici de la Jornada a la Casa Bofarull.
Participaran en l’acte tres figures claus de l’actual cuina catalana, que seran les encarregades d’explicar la tasca de Ramon Rabasó i la seva influència en la gastronomia mundial: Núria Bàguena, professora i assessora de patrimoni culinari; Pep Moreno. Xef del restaurant Deliranto de Salou; i Mariona Quadrada, professora de cuina i escriptora reusenca.
Ramon Rabasó
Ramon Salvador Rabasó Figuerola, cuiner, mestre de cuina i escriptor. Va néixer a Els Pallaresos (Tarragonès), el dia 17 de gener de 1878. Fou un reconegut cuiner de principis del segle XX i autor del llibre EL PRÁCTICO-6500 Recetas, resumen mundial de cocina y pastelería, considerat per molts professionals com la Bíblia de la Cuina i llibre de guia en la formació de futurs cuiners en moltes escoles de cuina en les últimes dècades.