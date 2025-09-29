Policial
Detenen in fraganti dos lladres a Torredembarra per robatori amb força
Un va ser detingut en intentar accedir a diversos domicilis i l’altre en una obra en construcció
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Torredembarra van detenir entre divendres passat i aquest diumenge a aquest municipi del Tarragonès dos homes de 43 i 50 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.
El primer dels fets van tenir lloc el passat divendres pels volts de les 22.25 hores quan una patrulla va rebre l’avís d’un possible robatori en un edifici en obres del carrer d’Olzinelles de Torredembarra. En arribar al lloc, diversos agents van envoltar l’edifici i en accedir a l’interior van localitzar un desconegut a la primera planta. El desconegut, que vestia completament de fosc, s’ajudava d’una llanterna per tal de sostraure cablejat fent ús d’una navalla de pelar i tallar cables.
Els mossos el van acabar detenint després de comprovar que va saltar diverses tanques amb una alçada superior als dos metres per poder arribar fins al lloc on se’l va trobar robant.
D’altra banda, un altre home també va ser detingut aquest diumenge per robatori amb força a l’avinguda del Canyadell del mateix municipi. Al voltant de les 03.00 hores, una patrulla es va dirigir fins al carrer Orenga en rebre l’avís d’activació d’una alarma en un domicili. Mentre feien recerca, els agents van ser alertats de dues temptatives d’accés més a habitatges a molt poca distància. En concret i segons els propietaris, un home va saltar les tanques dels jardins per intentar entrar dins de les cases, un fet que van enregistrar diverses càmeres de videovigilància.
Amb les imatges del sospitós i la descripció facilitada per les víctimes, una altra patrulla va localitzar-lo amagat entre unes roques pròximes al mar, a l’avinguda del Canyadell. En veure els agents, l’home es va mostrar nerviós i va oferir versions incongruents i contradictòries. Per tot plegat el van acabar detenint per tres temptatives de robatori amb força.
El primer detingut va quedar en llibertat ahir amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerit, mentre que el segon va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.