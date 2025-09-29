Societat
La Canonja preveu superar els 2.000 visitants amb la FiraBirra
La fira de cervesa artesana se celebrarà a l’aparcament del Mas de l’Abeurador
Després de l’èxit de la primera i segona edició de la FiraBirra per la que van passar prop de 2.000 persones, enguany la Canonja ha programat una tercera edició pel dissabte 4 d’octubre, amb la previsió de superar aquest xifra. La fira de cervesa artesana de la Canonja, amb horari d’11 a 15 hores i de 18 a 24 h, se celebrarà en el mateix espai, a l’aparcament del Mas de l’Abeurador, i també comptarà amb música en directe per part dels grups Vergüenza Ajena i Voy a Pasármelo Bien (Tributo a Hombres G).
La fira, organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica amb la col·laboració del Celler del Pallol, acollirà diferents marques de cerveses artesanes del territori, com són: Boixets Beer, La Surfera Craft Beer, La Vermella de Salomó, Sister Craft Beer i la Renaixença.
El funcionament també serà igual que el de les edicions anteriors, amb venda de tiquets individuals o per packs. En el cas del tiquet individual serà a 3 euros la cervesa artesana i 4 euros el del menjar. També hi ha un pack de tres cerveses, 1 menjar, 1 got i un portagot per 14 euros.
La regidora de Promoció Econòmica, Lidia Muñoz, explica que «amb aquesta tercera edició, l’esdeveniment ja s’ha consolidat a la Canonja i segurament forma part del circuit de fires de cerveses artesanes del territori». Aquest any també s’ha inclòs la restauració local, amb establiments que oferiran serveis de menjar durant tot el dia. «Esperem doncs que el 4 d’octubre sigui una gran fira pels canongins i superem els 2.000 visitants de l’edició passada, amb l’afluència de públic de tot el Camp de Tarragona», comenta Lidia Muñoz.
La fira ocuparà l’aparcament del Mas de l’Abeurador, just davant del recentment inaugurat Espai Mammuthus, que també es podrà visitar durant tot el dia en horari de 10 a 18.30 h