La Contra Cultural
50 anys de dansa i tradició a Vila-seca
El passat dissabte l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina va presentar els actes de celebració del 50è aniversari de la formació, que s’allargaran des d’ara fins al juny que ve
L’any 1975 un grup de persones va plantar una llavor que ha arrelat amb força al nostre municipi. Des d’aleshores, l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina ha estat més que un grup de dansa: ha estat una escola de valors, una família i una veu viva de les tradicions catalanes».
Amb aquestes paraules arrencava la seva intervenció Mar Melero Domènech en la presentació dels actes del 50è aniversari de la formació vila-secana, que es va fer el passat dissabte al Castell de Vila-seca. La sala era plena de gom a gom amb membres de les entitats locals, representants municipals i balladors i balladores de l’Esbart. Melero, que és la presidenta de l’entitat, va subratllar que els valors esmentats són l’eix sobre el qual han bastit tot el programa de celebració, que arrencarà aquest mateix mes d’octubre i s’allargarà fins al mes de juny de l’any que ve, coincidint amb el 50è aniversari de la primera actuació de la colla.
Des d’ara i fins llavors l’Esbart ha programat una activitat per mes. Algunes de les propostes són d’àmbit intern –com un viatge de cap de setmana en família o el Sopar de gala de l’Esbart–, però la majoria són propostes obertes. Així per exemple, aquest mateix 12 d’octubre els de vila-seca inauguraran l’exposició Entre costures, centrada en el vestuari de l’esbart, que s’acompanyarà d’un seguit d’activitats experiencials per a la canalla.
Mentre duri aquest calendari d’aniversari, els de l’Esbart convertiran en especials totes les sortides del seu programa regular. D’aquesta manera, l’acompanyament a l’Home dels Nassos o el Ball de Gitanes i Pastorets que es representen per la Festa Major tindran un caràcter de celebració.
També han previst, però, activitats noves, com ara una jornada dedicada a l’aprenentatge de la sardana, i sorpreses com ara la recuperació del Ball de la Mare de Déu de la Pineda o l’estrena del Ball de Cavallets. A més, el 15 de maig hi haurà una actuació amb dansaires i exdansaires en què es recuperaran els primers balls de l’Esbart.
L’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina es va fundar el setembre de 1975 i forma part de l’Agrupació Cultural de Vila-seca. En aquests 50 anys hi han passat més de mig miler de vila-secans i vila-secanes.