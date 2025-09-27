Societat
Salou inaugura el primer 'Banc per Europa' de Tarragona a l'Espigó del Moll
La iniciativa vol conscienciar la ciutadania sobre els valors i drets que ofereix la Unió Europea
Salou va fer un pas endavant en la seva projecció internacional amb la presentació del projecte «Banc per Europa», que va tenir lloc ahir al matí a l’Espigó del Moll.
L’acte va consistir en la pintura d’un banc amb els colors de la bandera de la Unió Europea, símbol que va marcar l’entrada del municipi a la xarxa de ciutats que defensen activament els valors europeus.
Es va tractar del primer ‘Banc Europa’ inaugurat a la província de Tarragona i el tercer a tot Catalunya, una iniciativa que volia conscienciar la ciutadania sobre la Unió Europea, els avantatges i els drets que ofereix, especialment a la joventut.
Amb aquest gest, Salou va rebre el segell de «Ciutat Europea», una distinció que reconeixia la seva implicació en la construcció d’una societat més oberta, inclusiva i cohesionada.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va subratllar que aquest banc «simbolitza un espai de reflexió i d’intercanvi entre ciutadans. Europa és una gran oportunitat que tenim les persones, i aquest símbol reforça la nostra voluntat de construir una societat més igualitària, integrada i cohesionada. Apostem per aquest banc i per col·laborar amb la JEF; necessitem joves com ells, compromesos amb el futur d’Europa».
El banc inaugurat volia ser un espai de convivència, un lloc de reunió social i un punt de trobada per a tothom, independentment del sexe, l’edat, la religió o la filiació cultural i política. En definitiva, un símbol de comunitat i de vida quotidiana.
Aquesta va ser també una oportunitat per a la gent jove de Salou, que podia conèixer millor com funciona la Unió Europea i participar en activitats lúdiques i de formació connectades amb altres municipis europeus.
El projecte va ser impulsat per la Joventut Europea Federalista (JEF Catalunya), una entitat apolítica i apartidista que té entre els seus valors la cooperació i la integració dels països europeus, amb la mirada posada en una Europa més federal, feminista i igualitària.
El president de Tarragona de JEF Catalunya, Max Figuerola, va destacar que «aquest banc és molt més que un espai per seure: és una eina pedagògica i un recordatori que Europa es construeix cada dia, entre tots i totes».
Va afegir que volia que fos «un símbol viu contra el racisme i la intolerància, i alhora un motor d'esperança per a les noves generacions.
Tant l’alcalde com Max Figuerola van expressar la voluntat que aquest banc fos un símbol viu contra el racisme i la intolerància, i alhora un motor d’esperança per a les noves generacions.