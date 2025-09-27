Turisme
Salou celebra el Dia Mundial del Turisme amb la primera edició dels Premis de Turisme Sostenible
Amb aquests el municipi combina reconeixement a la sostenibilitat amb activitats culturals i implicació dels joves
Salou, un dels principals municipis turístics d’Espanya, se suma a la commemora, aquest dissabte, del Dia Mundial del Turisme amb una jornada que combina reflexió, reconeixement i cultura. L’objectiu: posar en valor la indústria turística i el paper central del turista en el desenvolupament del municipi.
El turisme, motor i valor social
L’alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, ha afirmat que «el municipi més important turístic de costa i un dels més rellevants d’Espanya celebra avui un gran dia per posar en valor la indústria turística, però sobretot el turista». Granados ha remarcat que «més enllà de l’impacte econòmic, el turisme ens ha aportat durant anys valors que ens han convertit en una societat oberta, tolerant i cosmopolita».
Premis de Turisme Sostenible: els joves, protagonistes
Coincidint amb aquesta jornada, l’Ajuntament ha fet pública la convocatòria dels primers Premis de Turisme Sostenible, adreçats a estudiants de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius empadronats a Salou.
Els participants hauran de presentar un vídeo breu (20–60 segons), pensat per a xarxes socials, que reflecteixi els valors de Salou com a destinació sostenible, inclusiva i innovadora.
Cada nivell educatiu tindrà un premi propi, valorat en fins a 500 euros, amb una dotació global de 2.500 euros. El termini de presentació finalitzarà el 29 de març de 2026, i els guanyadors es donaran a conèixer abans de l’acte oficial de lliurament.
Cultura amb humor al Teatre Auditori de Salou
La commemoració inclou també un apartat cultural. Aquest dissabte a les 20 h, el Teatre Auditori de Salou (TAS) acollirà la representació de l’obra «Turist (or not turist)», una comèdia que convida a reflexionar amb humor sobre el sector turístic. Les entrades es poden adquirir per 10 euros (taquilla).
Granados ha conclòs que «Salou continuarà treballant per enfortir el seu model turístic, situant la persona al centre i reforçant els valors d’una destinació moderna, oberta i cosmopolita».